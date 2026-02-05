Kärcher'in Classic serisinden kullanımı kolay HD 9/20-4 M Classic yüksek basınçlı temizleyici, etkileyici bir sağlam yapı tasarımı, yüksek kaliteli, dayanıklı bileşenler ve çok yönlülük sunar. Orta sınıf makine, araçların, üretim tesislerinin, tarım makinelerinin ve ekipmanlarının temizliğinin yanı sıra cephe temizliği ve belediye sektörü gibi çok çeşitli temizlik görevleri için uygundur. Pirinç silindir kafalı ve emme fonksiyonlu dayanıklı krank mili pompası, 60 °C'ye kadar su sıcaklıklarında çalışmayı mümkün kılar ve ayrıca su hacmi ve çalışma basıncı için ayar seçenekleri sunar. Ayrıca 4 kutuplu düşük hızlı motorun düşük hızı, entegre bir su filtresi ile korunan pompada daha az aşınma ve yıpranma sağlar. Basit bakım sayesinde tüm önemli bileşenlere sadece birkaç adımda kolayca erişilebilir. HD 9/20-4 M Classic'in akıllı konsepti, hızlı ve sezgisel aksesuar değişimi için EASY!Lock bağlantılarına sahip, özenle tasarlanmış aksesuar deposu ile tamamlanmaktadır.