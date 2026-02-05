HD 9/20--4 Classic
Çelik çerçeveli, 4 kutuplu düşük hızlı motorlu, krank mili pompalı, pirinç silindir kafalı sağlam, çok yönlü yüksek basınçlı temizleyici, uzun arıza süresi ve düşük bakım çabası sunar.
Kärcher'in Classic serisinden kullanımı kolay HD 9/20-4 M Classic yüksek basınçlı temizleyici, etkileyici bir sağlam yapı tasarımı, yüksek kaliteli, dayanıklı bileşenler ve çok yönlülük sunar. Orta sınıf makine, araçların, üretim tesislerinin, tarım makinelerinin ve ekipmanlarının temizliğinin yanı sıra cephe temizliği ve belediye sektörü gibi çok çeşitli temizlik görevleri için uygundur. Pirinç silindir kafalı ve emme fonksiyonlu dayanıklı krank mili pompası, 60 °C'ye kadar su sıcaklıklarında çalışmayı mümkün kılar ve ayrıca su hacmi ve çalışma basıncı için ayar seçenekleri sunar. Ayrıca 4 kutuplu düşük hızlı motorun düşük hızı, entegre bir su filtresi ile korunan pompada daha az aşınma ve yıpranma sağlar. Basit bakım sayesinde tüm önemli bileşenlere sadece birkaç adımda kolayca erişilebilir. HD 9/20-4 M Classic'in akıllı konsepti, hızlı ve sezgisel aksesuar değişimi için EASY!Lock bağlantılarına sahip, özenle tasarlanmış aksesuar deposu ile tamamlanmaktadır.
Özellikler ve faydalar
4 kutuplu düşük hızlı elektrik motoruDaha az pompa aşınması için azaltılmış motor hızı. Uzun motor ömrü. Sadece çok düşük motor titreşimleri.
Pirinç silindir kafalı sağlam krank mili pompasıUzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Basınç ve su hacmi pompa üzerinden ayarlanabilmektedir. Emiş özelliğine ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığına sahiptir.
Basit bakımTüm önemli bileşenlere birkaç kolay adımda erişilebilir. Kontrol camı sayesinde yağın dolum seviyesi ve kalitesi kolayca okunabilir. Entegre su filtresi, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabilir ve temizlenebilir.
Akıllı aksesuar saklama
- Nozüller ve küçük parçalar için pratik saklama alanı.
- Yüksek basınç hortumunun güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
- Güç kablosu için entegre aksesuar kancası ile.
EASY!Lock bağlantılarına sahip klasik aksesuarlar
- Sağlam ve dayanıklı aksesuarlar.
- Hızlı kurulum ve toplama, ayrıca kolay aksesuar değişimi.
- Kullanımı kolay ve sezgiseldir.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|376 / 424
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500 - 900
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar)
|70 - 200
|Maksimum basınç (Bar)
|240
|Motor gücü (kW) (kW)
|6,5
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Nozül ölçüsü (mm)
|047
|Mevcut değil
|1″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|57
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|70
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|740 x 528 x 952
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Standart
- Püskürtme ucu: 840 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Basınç şalteri kontrolü
Videos
Uygulama alanları
- Araçların yüksek basınçlı temizliği
- Cephelerin temizliğinde kullanılabilir
- Boya atölyeleri, gıda üretimi veya imalat sektörü gibi endüstride üretim makinelerinin temizlenmesi
- İnşaat, tarım ve belediye sektörlerindeki makine ve ekipmanların yüksek basınçlı temizliği
- Kamuya açık meydanlar, araba yolları, çeşmeler veya otoparklar gibi ortak alanların temizlenmesi