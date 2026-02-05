HD 7/14-4 M
AC ile çalışan HD 7/14-4 M mobil yüksek basınçlı temizleyici, 3 pistonlu eksenel pompa ile donatılmıştır. Kompakt, güvenilir makine, günlük kullanım için yüksek temizlik performansı ve enerji verimliliği sunar.
Kompakt tasarım ve maksimum taşınabilirlik için motor ve pompa ünitesi, dikey bir şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca, aksesuarlar için bir depolama bölmesi ve ayarlanabilir kancalar bulunur.
Özellikler ve faydalar
Yüksek kaliteli ekipmanKomponentleri korumak için otomatik basınç tahliyesi, ömürlerini uzatır. Güçlü, 4 kutuplu, yavaş çalışan elektrik motoru. Yüksek kaliteli pirinç silindir kapağı
Esnek kullanımDikey ve yatay kullanıma uygundur. Tekerleklerin zemine temas etmemesi sayesinde yatay kullanımda maksimum stabilite.
Yüksek manevra kabiliyetiBir düğmeye basarak geri çekilebilen itme kolu, makinenin kompaktlığını artırır ve alan ihtiyacını azaltır. Servis araçlarında kolayca saklanabilir. Entegre depolama imkanları, kurulum sürelerini kısaltır.
Akıllı aksesuar saklama
- Köpük tabancası için tutucu.
- EASY!Lock TR20, güç nozülünü veya yüzey temizleyicisini doğrudan makinede saklamaya izin verir.
- Döner nozülü saklamak için pratik başlık bölmesi.
Kolay bakım
- Makinenin alt kısmındaki açık bölümden silindir başlığına kolay erişim.
- Makine kapağının basitçe çıkarılmasıyla elektrik kutusuna hızlı erişim.
- İnce su filtresi sayesinde pompayı partiküllerden korur.
Zahmetsiz ve zaman kurtarıcı çözümler
- Yorulma gerektirmeyen EASY!Force yüksek basınç tabancası.
- EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Arttırılmış enerji verimliliği
- Önemli ölçüde azaltılmış akış ve basınç kayıpları için yeni geliştirilmiş 3 pistonlu eksenel pompa.
- Temizlik performansında ve enerji verimliliğinde %20 artış.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|230
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|700
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|140 / 14
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|210 / 21
|Motor gücü (kW) (kW)
|3,4
|Elektrik kablosu (m)
|5
|3/4″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|37
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|40,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force
- Püskürtme ucu: 840 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Üstün kalite
- Basınç şalteri kontrolü
Uygulama alanları
- Müteahhitler, esnaf, bina hizmet sağlayıcıları ve belediyeler için mükemmel.