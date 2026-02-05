Pirinç silindir kafalı, 3 seramik kovan pistonlu eksenel pompa uzun servis ömür sağlar. Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı ve geniş tekerlekleri, merdivenler dahil rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Makinenin arka yüzünde yer alan kablo sarma bölmesi kullanım kolaylığı sağlar. Geniş kapasiteli yağ tankı, dışarıdan yağ seviyesini tespit etme olanağı verir. Kimyasal dozajlama teknolojisi ile makinenin üzerindeki her iki tankın içindeki kimyasalların dozajlamasını, imkan verilen limitler dahilinde hassaslıkla yapabilirsiniz.