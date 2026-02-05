HD 9/20-4 M Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
4 kutuplu, hava soğutmalı, düşük devirli trifaze motoru ile HD 9/20-4 M Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi zor şartlarda bile ütün temizlik performansı sağlar.
Pirinç silindir kafalı, 3 seramik kovan pistonlu eksenel pompa uzun servis ömür sağlar. Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı ve geniş tekerlekleri, merdivenler dahil rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Makinenin arka yüzünde yer alan kablo sarma bölmesi kullanım kolaylığı sağlar. Geniş kapasiteli yağ tankı, dışarıdan yağ seviyesini tespit etme olanağı verir. Kimyasal dozajlama teknolojisi ile makinenin üzerindeki her iki tankın içindeki kimyasalların dozajlamasını, imkan verilen limitler dahilinde hassaslıkla yapabilirsiniz.
Özellikler ve faydalar
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edinEASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Farklı deterjan kullanmaDoğru ve değişken temizlik maddesi dozajlamak için Farklı temizlik maddelerinin , doğru oranda kullanılmasını sağlayan dozaj ayarlama sistemi Kolay deterjan şişesi değişimi
Güçlü ve dayanıklıYoğun kullanımlar için hava/su soğutma motoru Dört kutuplu düşük hızlı motor
Yüksek manevra kabiliyeti
- Bozuk zeminler için büyük tekerlekler
- Ergonomik taşıma için dikey tasarım
- Arka denge ayağı
Fark yaratan özellikler
- Elektirik kablosu makine arkasında konumlandırılmıştır.
- Entegre namlu tutucu taşımayı kolaylaştırır.
- Kısa molalar için park pozisyonu
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|460 - 900
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|220 / 22
|Motor gücü (kW) (kW)
|7
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|54,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|57,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|554 x 425 x 1000
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: EASY!Force
- Püskürtme ucu: 1050 mm
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Kablo dolanma önleyici
- Deterjan tankı: 2 x 2 ½ l
- Basınç şalteri kontrolü