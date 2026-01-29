HD 10/21-4 S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi kullanımı kolay, trifaze bir soğuk basınçlı yıkama makinesidir. 210 bar çalışma basıncı ile saatte 1000 litre su debisine sahiptir. Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı ve geniş tekerlekleri, merdivenlerde dahi rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Kullanılmayan aksesuarlar ayrı aksesuar bölmesinde saklanabilir. Yeni Easy Press tetik uygulama esnasında kolaylık sağlar. Tetik bırakıldığında pompa otomatik olarak durur. Bu özellik motorun ve pompanın servis ömrünü uzatır. Entegre deterjan tankı 6 litrelik hacme sahiptir. HD 10/21-4 S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi günlük profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Kimyasala dayanıklı pirinç silindir kafası ve paslanmaz çelik pistonlar servis ömrünü uzatır.