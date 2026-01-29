HD 10/21 - 4S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
Üst sınıf soğuk basınçlı yıkama makinesi. Easy-press tetik, paslanmaz çelik namlu, deterjan tankı, tabanca tetiği bırakıldığında pompanın otomatik olarak kapanması gibi özelliklerle öne çıkar
HD 10/21-4 S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi kullanımı kolay, trifaze bir soğuk basınçlı yıkama makinesidir. 210 bar çalışma basıncı ile saatte 1000 litre su debisine sahiptir. Makinenin ergonomik üst bölüm tasarımı ve geniş tekerlekleri, merdivenlerde dahi rahat taşıma ve mükemmel manevra kabiliyeti sağlar. Kullanılmayan aksesuarlar ayrı aksesuar bölmesinde saklanabilir. Yeni Easy Press tetik uygulama esnasında kolaylık sağlar. Tetik bırakıldığında pompa otomatik olarak durur. Bu özellik motorun ve pompanın servis ömrünü uzatır. Entegre deterjan tankı 6 litrelik hacme sahiptir. HD 10/21-4 S Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi günlük profesyonel kullanımlar için tasarlanmıştır. Kimyasala dayanıklı pirinç silindir kafası ve paslanmaz çelik pistonlar servis ömrünü uzatır.
Özellikler ve faydalar
EASY! Force kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli namlu ve EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi sayesinde zamandan ve harcadığınız efordan tasarruf edinEASY! Force (Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik sistemli) yüksek basınç makinesi namlusu ile zahmetsiz operasyon EASY!Lock hızlı kilitleme sitemi; dayanıklı ve sağlamdır. Vidalı sistemlere göre 5 kat daha hızlıdır.
Kanıtlanmış Kärcher kalitesi4 kutuplu su soğutmalı elektrik motoru Dayanıklı pirinç silindir kafası ve seramik pistonlar Güçlendirilmiş, kırılmaz plastik şasi
İnce gözenekli su filtresiGeniş, ince gözenekli su filtresi yüksek basınç pompasını kir partiküllerine karşı korur. Yüksek basınçlı pompayı kirlenmeye karşı korur ve servis ömrünü uzatır.
Yüksek manevra kabiliyeti
- Düz olmayan yüzeyler için geniş tekerlekler
- Ergonomik taşıma için el arabası prensibi
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|1000
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|En fazla 60
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|210 / 21
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|231 / 23,1
|Motor gücü (kW) (kW)
|8
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|62,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|68,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|560 x 500 x 1090
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yumuşak kabzalı püskürtme tabancası
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Püskürtme ucu: 1050 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor
- Seramik pistonlu krank milli pompa: Seramik pistonlu
- Basınç şalteri kontrolü
- Entegre su giriş filtresi
- Yağ ölçüm göstergesi
- Pirinç su giriş bağlantısı