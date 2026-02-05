HD 10/25-4 S Classic soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, zorlu koşullarda günlük kullanım için tasarlanmıştır ve aşırı gücüyle her zaman etkileyici sonuçlar verir. Sağlam yapısı ve dayanıklı çelik çerçevesiyle dikkat çeker. Kurulumu kolay ve sezgisel olup, kullanımı hızlı ve zahmetsizdir. Tüm önemli parçalara hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir. Super Class yüksek basınçlı temizleyici, HD Classic serisindeki makineler için Classic yüksek basınçlı tabanca ile donatılmıştır. Ayrıca, premium EASY!Lock hızlı bağlantı aparatıyla donatılmıştır. Bu özellik, kurulum ve saklama işlemlerini beş kat daha hızlı hale getirir, böylece zaman ve zahmetten tasarruf sağlarsınız. Entegre su filtresi, yüksek basınç pompasını kirli partiküller ve kirleticilerden güvenilir bir şekilde korur, böylece makinenin servis ömrünü uzatır. Güçlü krank mili pompası ve dayanıklı malzemeler, yüksek basınçlı temizleyicinin omurgasını oluşturur: pirinçten yapılmış silindir başlığı ve seramik kılıflı pistonlarla. Basınç, pompa üzerinde gerekli olduğu şekilde ayarlanabilir. Hava-su soğutma sistemiyle donatılmış 4 kutuplu düşük hızda motor, uzun ömürlü ve güvenilir bir çalışma sağlar.