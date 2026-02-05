HD 10/25-4 S Classic
Dayanıklı HD 10/25 Classic soğuk su yüksek basınç temizleyici günlük zor işleri alt etmek için yapılmıştır.Her bakımdan Süper Sınıf: güvenilir temizlik sonuçları için aşırı güçlü.
HD 10/25-4 S Classic soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, zorlu koşullarda günlük kullanım için tasarlanmıştır ve aşırı gücüyle her zaman etkileyici sonuçlar verir. Sağlam yapısı ve dayanıklı çelik çerçevesiyle dikkat çeker. Kurulumu kolay ve sezgisel olup, kullanımı hızlı ve zahmetsizdir. Tüm önemli parçalara hızlı ve kolay bir şekilde erişilebilir. Super Class yüksek basınçlı temizleyici, HD Classic serisindeki makineler için Classic yüksek basınçlı tabanca ile donatılmıştır. Ayrıca, premium EASY!Lock hızlı bağlantı aparatıyla donatılmıştır. Bu özellik, kurulum ve saklama işlemlerini beş kat daha hızlı hale getirir, böylece zaman ve zahmetten tasarruf sağlarsınız. Entegre su filtresi, yüksek basınç pompasını kirli partiküller ve kirleticilerden güvenilir bir şekilde korur, böylece makinenin servis ömrünü uzatır. Güçlü krank mili pompası ve dayanıklı malzemeler, yüksek basınçlı temizleyicinin omurgasını oluşturur: pirinçten yapılmış silindir başlığı ve seramik kılıflı pistonlarla. Basınç, pompa üzerinde gerekli olduğu şekilde ayarlanabilir. Hava-su soğutma sistemiyle donatılmış 4 kutuplu düşük hızda motor, uzun ömürlü ve güvenilir bir çalışma sağlar.
Özellikler ve faydalar
Seramik manşonlu pirinç silindir kafası ve pistonlara sahip güçlü ve sağlam krank mili pompasıYüksek performans ve yüksek verimlilik. Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Emiş özelliğine ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığına sahiptir.
Maksimum taşınabilirlik için büyük tekerlekli sağlam çelik çerçeveOlumsuz koşullarda bile makineyi korur. Taşıması kolay ve rahattır. Aksesuarlar için entegre depolama alanı.
EASY!Lock bağlantılarına sahip klasik aksesuarlarHızlı kurulum ve toplama, ayrıca kolay aksesuar değişimi. Sağlam ve dayanıklı aksesuarlar. Kullanımı kolay ve sezgiseldir.
Net makine tasarımı
- Entegre su filtresi, herhangi bir alet kullanmadan çıkarılabilir ve temizlenebilir.
- Basınç ve su hacmi pompa üzerinden ayarlanabilmektedir.
- Yağın doluluk seviyesi ve kalitesi muayene camı ve yağ çubuğu yardımıyla kolayca kontrol edilebilir.
Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük hızlı motor
- Uzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri.
- Verimli su soğutmayı, değişken ortam sıcaklıkları ve su sıcaklıklarında bile maksimum soğutma verimi sağlamak için güçlü bir hava soğutma sistemi ile birleştirir.
- Maksimum taşınabilirlik için kompakt tasarım.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|376 / 424
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500 - 1000
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar)
|60 - 250
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|310 / 3,1
|Motor gücü (kW) (kW)
|8,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Nozül ölçüsü (mm)
|045
|Mevcut değil
|1″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|60
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|67,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|720 x 637 x 1060
Scope of supply
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Püskürtme ucu: 840 mm
- Basınç nozülü
Ekipman
- Seramik pistonlu krank milli pompa
- Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor
- Basınç şalteri kontrolü
- Entegre su giriş filtresi
- Yağ ölçüm göstergesi
- Pirinç su giriş bağlantısı
Videos
Uygulama alanları
- Tarımda hayvan ahırlarının temizlenmesi
- Tarımda traktörlerin, makinelerin ve aletlerin temizlenmesi
- İnşaat sektöründe kaplama ve beton kalıp temizliği.
- Şantiyedeki çimento karıştırıcıları, iskele, tekerlekli yükleyiciler, kazıcılar veya beton pompaları gibi makine ve ekipmanların temizlenmesi
- Boya atölyeleri, gıda üretimi veya imalat sektörü gibi endüstride üretim makinelerinin temizlenmesi
- Kamyonlar, gemiler, uçaklar veya otobüsler gibi ulaşım sektöründeki araçların temizlenmesi
- Kamuya açık meydanlar, araba yolları, çeşmeler veya otoparklar gibi ortak alanların temizlenmesi