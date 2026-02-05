HD 10/25-4 S/ S Plus
HD 10/25-4 S soğuk su yüksek basınçlı temizleyici üstün kalite, yüksek performans ve yardımcı destek sistemleri sunar. Ergonomik çalışma ve maksimum taşınabilirlik için tasarlanmıştır.
Makinenin içinde, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindirik başlığa sahip, dayanıklı bir salınım pompası güçlü performans sunar; buna bir 4 kutuplu, düşük hızlı motor ve hava-su soğutma sistemi de eşlik eder. Entegre alüminyum çerçeve taşıyıcıları, ağırlığı azaltır ve vinçle yükleme için uygun, hafif fakat dayanıklı bir şasi sağlar.
Özellikler ve faydalar
Motor ve pompa ünitesinin dikey düzenlemesine dayanan kompakt dik tasarım konseptiKüçük ayak izi ve yerden tasarruf sağlayan oranlar. Manevra ve taşıma kolaylığı. Maksimum stabilite, makine için sabit bir zemin sağlar.
Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük devirli motor, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kapağına sahip sağlam pompaUzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Yüksek performans ve yüksek verimlilik. Emme özelliği ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığı.
Akıllıca tasarlanmış servis konsepti sahada hızlı operasyonları kolaylaştırırKullanışlı yağ dolum seviyesi göstergesi ve şasiye entegre yağ boşaltma deliği. Pompa, motor ve kontrol kabininden oluşan modüler yapı.
Asistan sistemleri ve LED durum göstergesi
- Entegre göstergeler
- Düşük veya yüksek voltaj durumunda otomatik motor kapama
- Sızıntı veya faz arızalarında otomatik motor kapama
EASY!Lock ile geniş aksesuar yelpazesi
- Basınç ve su hacmi, mızrak ve tetik tabancası arasına yerleştirilmiş Servo Kontrol kumandası üzerinden ayarlanabilir.
- Herhangi bir tutma kuvveti olmadan yorulmadan çalışmak için Gelişmiş Kuvvet.
- Döner 1050 mm paslanmaz çelik mızrak.
Geniş kapsamlı aksesuar ve bağlantı kitleri
- İstifleme bölmesi.
- Ayarlanabilir kancalar, örneğin ikinci mızrak veya elektrik kablosunu saklamak için.
- Yüksek basınç hortumu için depolama.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|376 / 424
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500 - 1000
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar)
|80 - 250
|Maksimum basınç (Bar)
|280
|Motor gücü (kW) (kW)
|8,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Nozül ölçüsü (mm)
|047
|Mevcut değil
|1″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|69,8
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|78,1
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 10 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Üstün kalite
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Püskürtme ucu: 1050 mm
- Basınç nozülü
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor
- Seramik pistonlu krank milli pompa: paslanmaz çelik pistonlar ile
- Basınç şalteri kontrolü
- Entegre su giriş filtresi
- LED göstergeli elektronik motor koruma sistemi
- Yağ ölçüm göstergesi
- Pirinç su giriş bağlantısı
Uygulama alanları
- Tarımda traktörlerin, makinelerin ve aletlerin temizlenmesi
- Şantiyedeki çimento karıştırıcıları, iskele, tekerlekli yükleyiciler, kazıcılar veya beton pompaları gibi makine ve ekipmanların temizlenmesi
- Boya atölyeleri, gıda üretimi veya imalat sektörü gibi endüstride üretim makinelerinin temizlenmesi
- Kamyonlar, gemiler, uçaklar veya otobüsler gibi ulaşım sektöründeki araçların temizlenmesi
- Kamuya açık meydanlar, araba yolları, çeşmeler veya otoparklar gibi ortak alanların temizlenmesi