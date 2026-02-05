HD 10/25-4 SXA Plus
HD 10/25-4 SXA Plus soğuk su yüksek basınçlı temizleyici maksimum performans için en kaliteli materyallerden yapılmıştır.Yardımcı sistemler, otomatik hortum makarası ve Vibrasoft döner başlık ile donatılmıştır.
HD 10/25-4 SXA Plus soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, en iyi kalite ve ergonomi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. EASY!Force Advanced yüksek basınçlı tabanca, tutma kuvvetlerini ortadan kaldırır. Basınç ve su hacmi, lance ve tetik tabancası arasına yerleştirilen Servo Control kontrolörü ile ayarlanabilir. Bu,başlığı değiştirmeye veya makine üzerinde herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan basıncın hassas yüzeylere uygun şekilde ayarlanabilmesini sağlar. Vibrasoft döner başlık, gürültü ve titreşimleri azaltır. Yardımcı sistemler ve LED durum göstergesi net bilgiler sunar. Super Class makinesi, özenli işçilik ve en kaliteli malzemelerle dikkat çeker. Makinenin kalbinde, paslanmaz çelik pistonlar ve pirinç silindirik başlıkla donatılmış dayanıklı bir salınım pompası bulunur. Hava-su soğutma sistemiyle güçlendirilmiş 4 kutuplu düşük hızlı motor, güçlü ve uzun ömürlüdür. Entegre alüminyum çerçeve taşıyıcıları, vinçle yüklemeye uygun hafif bir şasi oluşturur. Dikey motor ve pompa ünitesine sahip dikey yapı tarzı, makinenin kompakt ve taşınabilir olmasını sağlar. Ayrıca, Teflon® kaplamalı Ultra Guard yüksek basınç hortumu ve aksesuarlar için geniş yerleşik depolama alanı bulunur, ayrıca 45 °'ye kadar sarma ve açma yapabilen otomatik hortum makarası da mevcuttur – hatta basınç altında bile.
Özellikler ve faydalar
Otomatik hortum makarasıBasınç altında bile 45° açıya kadar otomatik sarma ve açma. Teflon® kaplamalı, çizilmeye dayanıklı ve pürüzsüz Ultra Guard HD hortum. Kurulum süreleri iki kata kadar daha hızlı.
Motor ve pompa ünitesinin dikey düzenlemesine dayanan kompakt dik tasarım konseptiKüçük ayak izi ve yerden tasarruf sağlayan oranlar. Manevra ve taşıma kolaylığı. Maksimum stabilite, makine için sabit bir zemin sağlar.
Hava-su soğutma sistemli 4 kutuplu düşük devirli motor, paslanmaz çelik pistonlara ve pirinç silindir kapağına sahip sağlam pompaUzun hizmet ömrü ve düşük bakım maliyetleri. Yüksek performans ve yüksek verimlilik. Emme özelliği ve 60 °C'ye kadar su sıcaklığı.
Ergonomik Vibrasoft Kir Temizleyici
- Titreşimleri %30’a kadar azaltır.
- Sesi ve gürültü seviyesini azaltır.
- Döner nozul, kapsamlı temizlik işlerindeki zor işi ortadan kaldırır.
Akıllıca tasarlanmış servis konsepti sahada hızlı operasyonları kolaylaştırır
- Döner pompa başlığı.
- Kullanışlı yağ dolum seviyesi göstergesi ve şasiye entegre yağ boşaltma deliği.
- Pompa, motor ve kontrol kabininden oluşan modüler yapı.
Asistan sistemleri ve LED durum göstergesi
- Entegre göstergeler
- Düşük voltaj aralığı veya yüksek voltaj durumunda otomatik kapanma
- Sızıntı veya faz arızalarında otomatik motor kapama
EASY!Lock ile geniş aksesuar yelpazesi
- Basınç ve su hacmi, mızrak ve tetik tabancası arasına yerleştirilmiş Servo Kontrol kumandası üzerinden ayarlanabilir.
- Herhangi bir tutma kuvveti olmadan yorulmadan çalışmak için Gelişmiş Kuvvet.
- Döner 1050 mm paslanmaz çelik mızrak.
Makineye entegre edilmiş aksesuarlar için çoklu saklama alanları
- İstifleme bölmesi.
- Ayarlanabilir kancalar, örneğin ikinci mızrak veya elektrik kablosunu saklamak için.
- Yüksek basınç hortumu için depolama.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|376 / 424
|Frekans (Hz)
|50
|Su debisi (l/sa)
|500 - 1000
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Çalışma basıncı (Bar)
|80 - 250
|Maksimum basınç (Bar)
|280
|Motor gücü (kW) (kW)
|8,8
|Elektrik kablosu (m)
|5
|Nozül ölçüsü (mm)
|047
|Mevcut değil
|1″
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|81,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|90,2
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|607 x 518 x 1063
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 20 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Ultra Guard
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Püskürtme ucu: 1050 mm
- Basınç nozülü
- Kir sökücü nozül
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Hava ve su soğutmalı 4 kutuplu trifaze motor
- Seramik pistonlu krank milli pompa: paslanmaz çelik pistonlar ile
- Basınç şalteri kontrolü
- Entegre su giriş filtresi
- LED göstergeli elektronik motor koruma sistemi
- Yağ ölçüm göstergesi
- Pirinç su giriş bağlantısı
Videos
Uygulama alanları
- Tarımda traktörlerin, makinelerin ve aletlerin temizlenmesi
- Şantiyedeki çimento karıştırıcıları, iskele, tekerlekli yükleyiciler, kazıcılar veya beton pompaları gibi makine ve ekipmanların temizlenmesi
- Boya atölyeleri, gıda üretimi veya imalat sektörü gibi endüstride üretim makinelerinin temizlenmesi
- Kamyonlar, gemiler, uçaklar veya otobüsler gibi ulaşım sektöründeki araçların temizlenmesi
- Kamuya açık meydanlar, araba yolları, çeşmeler veya otoparklar gibi ortak alanların temizlenmesi