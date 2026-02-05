HD 10/25-4 SXA Plus soğuk su yüksek basınçlı temizleyici, en iyi kalite ve ergonomi göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. EASY!Force Advanced yüksek basınçlı tabanca, tutma kuvvetlerini ortadan kaldırır. Basınç ve su hacmi, lance ve tetik tabancası arasına yerleştirilen Servo Control kontrolörü ile ayarlanabilir. Bu,başlığı değiştirmeye veya makine üzerinde herhangi bir ayar yapmaya gerek kalmadan basıncın hassas yüzeylere uygun şekilde ayarlanabilmesini sağlar. Vibrasoft döner başlık, gürültü ve titreşimleri azaltır. Yardımcı sistemler ve LED durum göstergesi net bilgiler sunar. Super Class makinesi, özenli işçilik ve en kaliteli malzemelerle dikkat çeker. Makinenin kalbinde, paslanmaz çelik pistonlar ve pirinç silindirik başlıkla donatılmış dayanıklı bir salınım pompası bulunur. Hava-su soğutma sistemiyle güçlendirilmiş 4 kutuplu düşük hızlı motor, güçlü ve uzun ömürlüdür. Entegre alüminyum çerçeve taşıyıcıları, vinçle yüklemeye uygun hafif bir şasi oluşturur. Dikey motor ve pompa ünitesine sahip dikey yapı tarzı, makinenin kompakt ve taşınabilir olmasını sağlar. Ayrıca, Teflon® kaplamalı Ultra Guard yüksek basınç hortumu ve aksesuarlar için geniş yerleşik depolama alanı bulunur, ayrıca 45 °'ye kadar sarma ve açma yapabilen otomatik hortum makarası da mevcuttur – hatta basınç altında bile.