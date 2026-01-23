Zor dış alan koşullarının ve zor temizleme görevlerinin buluştuğu ortamlarda idealdir: Yanmalı dizel motorlu HD 9/23 De güçlü soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretir . Eğer gerekirse ihtiyaç duyulan su, sabit bir kaynaktan alınabilir, bu da zayıf su altyapısı olan yerlerde çalışmanıza imkan verir . 230 bar düzeyindeki su basıncı ile makine hemen her tür görevi gerçekleştirebilir. Ergonomik çerçeve konsepti ve delinmeye dayanıklı tekerlekleri azami hareketliliği garanti eder. Güçlendirilmiş koruma kafesi ağır görevlerde kullanıma dayanıklıdır. Kullanıcının tutma gücünü sıfır düzeyinde tutmak için yüksek basınçlı jetin geri itme kuvvetini kullanan EASY!Force yüksek basınç tabancasıyla ve EASY!Lock hızlı kilit sistemi, demonte etme zamanını, vida bağlantılarına göre beş kat daha hızlı hale gelmektedir. Büyük bir su filtresi ve termostat vanası pompanın korunmasını sağlamaktadır. Vincin yüklenmesi için tasarlanmış delikli ekstra kafes çerçevesi gibi kullanışlı opsiyonel aksesuarlarla makine donatılmıştır.