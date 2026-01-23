HD 9/23 De Yüksek Basınçlı Yıkama Makinesi
Elektrik bağlantısına ihtiyaç duymadan bağımsız şekilde kullanabileceğiniz HD 9/23 De dizel motorla çalışan mobil soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesi, 230 bar basıncına sahiptir ve yüksek temizlik performansı için tasarlanmıştır.
Zor dış alan koşullarının ve zor temizleme görevlerinin buluştuğu ortamlarda idealdir: Yanmalı dizel motorlu HD 9/23 De güçlü soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi kendisi üretir . Eğer gerekirse ihtiyaç duyulan su, sabit bir kaynaktan alınabilir, bu da zayıf su altyapısı olan yerlerde çalışmanıza imkan verir . 230 bar düzeyindeki su basıncı ile makine hemen her tür görevi gerçekleştirebilir. Ergonomik çerçeve konsepti ve delinmeye dayanıklı tekerlekleri azami hareketliliği garanti eder. Güçlendirilmiş koruma kafesi ağır görevlerde kullanıma dayanıklıdır. Kullanıcının tutma gücünü sıfır düzeyinde tutmak için yüksek basınçlı jetin geri itme kuvvetini kullanan EASY!Force yüksek basınç tabancasıyla ve EASY!Lock hızlı kilit sistemi, demonte etme zamanını, vida bağlantılarına göre beş kat daha hızlı hale gelmektedir. Büyük bir su filtresi ve termostat vanası pompanın korunmasını sağlamaktadır. Vincin yüklenmesi için tasarlanmış delikli ekstra kafes çerçevesi gibi kullanışlı opsiyonel aksesuarlarla makine donatılmıştır.
Özellikler ve faydalar
Maksimum bağımsızlıkHarici güç kaynağı olmadan kullanım için güvenli olan Honda ve Yanmar motorları ile donatılmıştır Örneğin: Göl ve Göletlerden su emerek temizlik için kullanılabilmektedir.
Optimum kullanım kolaylığıErgonomik çerçeve konsepti düzgün olmayan zeminde taşımayı daha kolay hale getirmektedir. Makinenin direkt üzerinde olan tüm aksesuarlan için saklama imkanları Delinmeye karşı dayanıklı olan tekerlekler kalıcı yüksek hareketliliği garanti ekmektedir.
Geniş aksesuar gamıVinç yükleme için olan opsiyonel delikli kafes çerçevesi güvenilir şekilde makinayı korumaktadır. Hortum sarma makarasının kurulum aksesuarları daha kısa kurulum için opsiyonel olarak ekstra şekilde bulunmaktadır. Kolay hareket edebilme özelliği, boya ve sıva işleri ile uğraşanlar için tasarlanmıştır. (HD 728 B)
En zor görevler içindir
- Zor koşullarda gündelik kullanım için güçlü kafes çerçeve sahiptir.
- Pompanın korunması için büyük su filtresi bulunur.
- Yeniden devirdaim sırasında aşırı ısınmaya karşı pompayı korumak için termostat vanası bulunur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Su debisi (l/sa)
|400 - 930
|Çalışma basıncı (Bar/MPa)
|40 - En fazla 230 / 4 - En fazla 23
|Maksimum basınç (Bar/MPa)
|270 / 27
|Giriş suyu sıcaklığı (°C)
|60
|Mevcut değil
|1″
|Yakıt Tipi
|Dizel
|Motor üreticisi
|Yanmar
|Motor tipi
|L 100 V
|Aynı anda kullanıcı sayısı
|1
|Kolay hareket ettirebilme
|araba
|Renk
|antrasit
|Aksesuarlı ağırlık (kg)
|112,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|115,5
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|866 x 722 x 1146
Scope of supply
- Yüksek basınçlı temizlik tabancası: Kolay kullanımlı güç gerektirmeyen tetik (EASY! Force Advanced)
- Yüksek basınç hortumu uzunluğu: 15 m
- Yüksek basınç hortumu tipi: Üstün kalite
- Yüksek basınç hortumu özelliği: DN 8, 315 bar
- Basınç nozülü
- Hızlı ve kolay ayarlanabilir basınç
Ekipman
- Basınç ve su debisi kontrolü cihaz üzerindedir
- Elektrikli starter
- Deterjan tankı: Deterjan çekme özelliği
Uygulama alanları
- İnsaat sektörü (cephe temizliği, inşaat araç ve ekipmanlarının temizliği)
- Tarım (araç ve ekipmanların temizlenmesinde veya ormancılıkta kullanım içindir)
- Sanayi (ekipman temizliği)
- Hizmet sağlayıcıları (meydanlar ve araç park yerleri gibi dış alanların temizlenmesı)