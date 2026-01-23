Bir Honda benzinli motoruna sahip HD 9/23 G soğuk yüksek basınçlı temizleme makinesi tamamen güç bağlantısından bağımsız olarak çalışmaktadır . 230 bar düzeyindeki su basıncı sayesinde en iyi temizleme sonuçları için geliştirilmiştir, aşırı zor koşullar altında bile etkileyicidir. Ergonomik kafes konsepti ile düzgün olmayan yüzeylerde bile azami hareket sağlamaktadır. Delinmeye dayanıklı tekerlekleri, başarılı çalışma konsepti ve aksesuarlar için farklı saklama imkanları makineyi kullanım için çok uygun hale getirmektedir. Diğer uygun özellikleri arasında EASY!Force yüksek basınçlı tabancası yer almaktadır ve bu kullanıcının tutma gücünü sıfırda tutmak için yüksek basınç jetinin geri tepme gücünden yararlanmaktadır ve EASY!Lock hızlı kilit sistemi demonte işlemlerini beş kat daha hızlı hale getirmektedir. Ayrıca HD 9/23 G için vinç yüklemesini kolaylaştırmak için delikleri olan bir kafes çerçevesi bulunmaktadır ve de hortum makarası için bir eklentisi vardır.