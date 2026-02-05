IVS 100/40 M
Toz sınıfı M için sertifikalıdır: IVS 100/40 M süper sınıf endüstriyel vakum, sağlığa zararlı büyük miktarlardaki ince tozları süpürmek için uygundur. 4 kW blower ve üç fazlı motor ile.
Toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf endüstriyel elektrikli süpürge serimizin giriş seviyesi modeli, etkileyici performans değerleri ve mükemmel donanımıyla endüstride zorlu görevler için uygundur.IVS 100/40 M, güçlü bir 4,0 kW blower ile birlikte, makineyi çalıştırırken aşırı akım çekmeyi önlemek için soft starter özellikli verimli bir üç fazlı motora (IE2) sahiptir.Büyük yıldız filtre, sağlığa zararlı ince tozları güvenilir bir şekilde toplarken, yatay filtre silkeleme kolu, filtre sistemini temizlemenin kullanıcı dostudur bir yöntemidir.Diğer bir avantaj, aksesuarların saklanması için birçok seçeneğin olmasıdır. Sonuç olarak, bunlar çalışma günü boyunca ve makine taşınırken güvenli bir şekilde saklanır.IVS 100/40 M,sürekli çalışma için tasarlanmıştır.İsteğe bağlı bir uzaktan kumanda, geniş ekipman yelpazesini tamamlar.
Özellikler ve faydalar
Toz sınıfı MM toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici4 kW güç ve yumuşak başlatma özelliğiyle, büyük miktarda toz ve katı madde vakumlamaya uygundur. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
Manuel IVS filtre temizliğiGerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır
- Özel kaplama sayesinde, yağlı ve yapışkan tozlar için de uygundur.
- Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|138 / 500
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|4,2
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ses seviyesi (dB(A))
|75
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2,2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|142
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|148,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır