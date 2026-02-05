Toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf endüstriyel elektrikli süpürge serimizin giriş seviyesi modeli, etkileyici performans değerleri ve mükemmel donanımıyla endüstride zorlu görevler için uygundur.IVS 100/40 M, güçlü bir 4,0 kW blower ile birlikte, makineyi çalıştırırken aşırı akım çekmeyi önlemek için soft starter özellikli verimli bir üç fazlı motora (IE2) sahiptir.Büyük yıldız filtre, sağlığa zararlı ince tozları güvenilir bir şekilde toplarken, yatay filtre silkeleme kolu, filtre sistemini temizlemenin kullanıcı dostudur bir yöntemidir.Diğer bir avantaj, aksesuarların saklanması için birçok seçeneğin olmasıdır. Sonuç olarak, bunlar çalışma günü boyunca ve makine taşınırken güvenli bir şekilde saklanır.IVS 100/40 M,sürekli çalışma için tasarlanmıştır.İsteğe bağlı bir uzaktan kumanda, geniş ekipman yelpazesini tamamlar.