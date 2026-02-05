IVS 100/55 M

IVS 100/55 M süper sınıf endüstriyel vakum makinası, sağlığa zararlı çok büyük miktarlardaki ince tozları gidermek için kullanılır. Toz sınıfı M sertifikalı filtre ve 5,5 kW blower mevcuttur.

Hem mobil hem de sabit sürekli kullanıma uygun olan IVS 100/55 M süper sınıf endüstriyel vakum makinamız, sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda ince tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için uygundur.M toz sınıfı sertifikalı filtre ve enerji tasarruflu (IE2) endüstriyel vakum makinası, güçlü üç fazlı motoru ve yüksek performanslı 5,5 kW blowerı ile endüstride zorlu uygulamalar için idealdir.Makineyi çalıştırırken aşırı akım çekmeyi önlemek için soft starter özelliklidir.Maksimum hareketlilik için, aksesuarları muhafaza edebilecek çeşitli saklama seçenekleri mevcuttur.16 katlı büyük yıldız filtre çok az yer kaplar ve yatay bir filtre silkeleyici aracılığıyla güvenilir bir şekilde temizlenir.Filtre silkeleme kolu dişli kutusu, uygulanan kuvvetten bağımsız olarak sürekli optimum temizlik sonuçları sağlar ve bu nedenle kullanıcı için son derece uygundur.Aynı şekilde 100 litrelik paslanmaz çelik konteynırın indirme mekanizması da kullanıcının hazneyi boşaltmasını kolaylaştırır.Makineyi 30 m'ye kadar mesafeden açıp kapatmak için opsiyonel uzaktan kumanda da IVS 100/55 M'nin kullanıcı dostu olduğunu gösterir.

Özellikler ve faydalar
endüstriyel vakum IVS 100/55 M: Toz sınıfı M
Toz sınıfı M
M toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
endüstriyel vakum IVS 100/55 M: Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici
5.5 kW güç ve yumuşak başlatma özelliğiyle, büyük miktarda toz ve katı madde vakumlamaya uygundur. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
endüstriyel vakum IVS 100/55 M: Manuel IVS filtre temizliği
Manuel IVS filtre temizliği
Gerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır
  • Özel kaplama sayesinde, yağlı ve yapışkan tozlar için de uygundur.
  • Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler

Teknik veriler

Faz sayısı (Fh) 3
Motor Gücü (V) 400
Frekans (Hz) 50
Hava debisi (l/s/m³/sa) 138 / 500
Vakum gücü (mbar/kPa) 240 / 24
Konteyner kapasitesi (l) 100
Konteyner malzemesi Paslanmaz çelik
Rated input power (kW) 5,5
Vakum Tipi Elektrik
Bağlantı çapı ID 70
Standard aksesuar çapı ID 70 ID 50
Ses seviyesi (dB(A)) 77
Ana filtre toz sınıfı M
Ana filtre için filtre alanı (m²) 2,2
Aksesuarsız ağırlık (kg) 148
Ağırlık (paketlenmiş) (kg) 148,8
Boyutlar (U x G x Y) (mm) 1202 x 686 x 1465

Ekipman

  • Makineye dahil aksesuarlar: hayır
