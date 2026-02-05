Hem mobil hem de sabit sürekli kullanıma uygun olan IVS 100/55 M süper sınıf endüstriyel vakum makinamız, sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda ince tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için uygundur.M toz sınıfı sertifikalı filtre ve enerji tasarruflu (IE2) endüstriyel vakum makinası, güçlü üç fazlı motoru ve yüksek performanslı 5,5 kW blowerı ile endüstride zorlu uygulamalar için idealdir.Makineyi çalıştırırken aşırı akım çekmeyi önlemek için soft starter özelliklidir.Maksimum hareketlilik için, aksesuarları muhafaza edebilecek çeşitli saklama seçenekleri mevcuttur.16 katlı büyük yıldız filtre çok az yer kaplar ve yatay bir filtre silkeleyici aracılığıyla güvenilir bir şekilde temizlenir.Filtre silkeleme kolu dişli kutusu, uygulanan kuvvetten bağımsız olarak sürekli optimum temizlik sonuçları sağlar ve bu nedenle kullanıcı için son derece uygundur.Aynı şekilde 100 litrelik paslanmaz çelik konteynırın indirme mekanizması da kullanıcının hazneyi boşaltmasını kolaylaştırır.Makineyi 30 m'ye kadar mesafeden açıp kapatmak için opsiyonel uzaktan kumanda da IVS 100/55 M'nin kullanıcı dostu olduğunu gösterir.