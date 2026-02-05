IVS 100/55 M
IVS 100/55 M süper sınıf endüstriyel vakum makinası, sağlığa zararlı çok büyük miktarlardaki ince tozları gidermek için kullanılır. Toz sınıfı M sertifikalı filtre ve 5,5 kW blower mevcuttur.
Hem mobil hem de sabit sürekli kullanıma uygun olan IVS 100/55 M süper sınıf endüstriyel vakum makinamız, sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda ince tozları güvenli bir şekilde vakumlamak için uygundur.M toz sınıfı sertifikalı filtre ve enerji tasarruflu (IE2) endüstriyel vakum makinası, güçlü üç fazlı motoru ve yüksek performanslı 5,5 kW blowerı ile endüstride zorlu uygulamalar için idealdir.Makineyi çalıştırırken aşırı akım çekmeyi önlemek için soft starter özelliklidir.Maksimum hareketlilik için, aksesuarları muhafaza edebilecek çeşitli saklama seçenekleri mevcuttur.16 katlı büyük yıldız filtre çok az yer kaplar ve yatay bir filtre silkeleyici aracılığıyla güvenilir bir şekilde temizlenir.Filtre silkeleme kolu dişli kutusu, uygulanan kuvvetten bağımsız olarak sürekli optimum temizlik sonuçları sağlar ve bu nedenle kullanıcı için son derece uygundur.Aynı şekilde 100 litrelik paslanmaz çelik konteynırın indirme mekanizması da kullanıcının hazneyi boşaltmasını kolaylaştırır.Makineyi 30 m'ye kadar mesafeden açıp kapatmak için opsiyonel uzaktan kumanda da IVS 100/55 M'nin kullanıcı dostu olduğunu gösterir.
Özellikler ve faydalar
Toz sınıfı MM toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici5.5 kW güç ve yumuşak başlatma özelliğiyle, büyük miktarda toz ve katı madde vakumlamaya uygundur. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
Manuel IVS filtre temizliğiGerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Ekstra büyük yıldız filtresiyle donatılmıştır
- Özel kaplama sayesinde, yağlı ve yapışkan tozlar için de uygundur.
- Büyük miktarda toz için de uygundur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|138 / 500
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|5,5
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ses seviyesi (dB(A))
|77
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2,2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|148
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|148,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır