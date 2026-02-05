IVS 100/75 M, toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf endüstriyel vakum serimizin en üst modelidir. 7,5 kW yan kanal üfleyici gibi son derece yüksek performanslı bileşenlerle donatılmış olup, aynı zamanda sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda ince tozu da güvenli bir şekilde süpürür. Bu sınıftaki en büyük üç fazlı motor, yüksek verimlilikle (IE2) çalışır ve başlatma sırasında güçteki zirveleri etkili bir şekilde önleyen yumuşak bir başlatma işlevine sahiptir. Ek olarak, makine hareketli ve sabit sürekli kullanım için tasarlanmıştır ve 100 litre hacimli paslanmaz çelik konteynıra ve yıldız filtreye sahiptir. Filtre sistemi, manuel, yatay bir filtre silkeleme kolu ile temizlenir. Hedeflenen güç aktarımı için özel bir dişli kutusu, kullanıcı tarafından ne kadar kuvvet uygulandığına bakılmaksızın her zaman karşılaştırılabilir temizlik sonuçları sağlar. Aksesuarlar güvenli taşıma için makineye yerleştirilebilirken, isteğe bağlı uzaktan kumanda IVS 100/75 M'deki geniş ekipman yelpazesine çok pratik bir ektir.