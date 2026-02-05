IVS 100/75 M
Toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf ürün yelpazesinden en güçlü endüstriyel vakum makinamız: IVS 100/75 M sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda toz için uygundur.
IVS 100/75 M, toz sınıfı M sertifikasına sahip süper sınıf endüstriyel vakum serimizin en üst modelidir. 7,5 kW yan kanal üfleyici gibi son derece yüksek performanslı bileşenlerle donatılmış olup, aynı zamanda sağlığa zararlı çok büyük miktarlarda ince tozu da güvenli bir şekilde süpürür. Bu sınıftaki en büyük üç fazlı motor, yüksek verimlilikle (IE2) çalışır ve başlatma sırasında güçteki zirveleri etkili bir şekilde önleyen yumuşak bir başlatma işlevine sahiptir. Ek olarak, makine hareketli ve sabit sürekli kullanım için tasarlanmıştır ve 100 litre hacimli paslanmaz çelik konteynıra ve yıldız filtreye sahiptir. Filtre sistemi, manuel, yatay bir filtre silkeleme kolu ile temizlenir. Hedeflenen güç aktarımı için özel bir dişli kutusu, kullanıcı tarafından ne kadar kuvvet uygulandığına bakılmaksızın her zaman karşılaştırılabilir temizlik sonuçları sağlar. Aksesuarlar güvenli taşıma için makineye yerleştirilebilirken, isteğe bağlı uzaktan kumanda IVS 100/75 M'deki geniş ekipman yelpazesine çok pratik bir ektir.
Özellikler ve faydalar
Toz sınıfı MM toz sınıfı için DIN EN 60335-2-69'a göre sertifikalı cihaz.
Suya dayanıklı yan kanal üfleyici7.5 kW güç ve yumuşak başlatma özelliğiyle, büyük miktarda toz ve katı maddeyi vakumlamak için uygundur. Yüksek emiş gücü ve en az 20.000 saatlik servis ömrü için. Çoklu vardiya çalışması ve/veya çoklu emme noktaları için uygundur.
Manuel IVS filtre temizliğiGerektiğinde ergonomik olarak yerleştirilmiş bir kol sayesinde zahmetsiz filtre temizleme Filtrenin ömrünü uzatır ve dolayısıyla bakım masraflarını azaltır. Kullanılan kuvvet miktarına bakılmaksızın aynı temizleme sonuçları.
Büyük bir yıldız filtre ile donatılmıştır
- Özel kaplama sayesinde, yağlı ve yapışkan tozlar için de uygundur.
- Büyük miktarda toz için de uygundur.
- Büyük endüstriyel silindirler, düz olmayan zeminlerde ve ağır yük altında bile maksimum hareket kabiliyeti sağlar.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|3
|Motor Gücü (V)
|400
|Frekans (Hz)
|50
|Hava debisi (l/s/m³/sa)
|148 / 536
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|290 / 29
|Konteyner kapasitesi (l)
|100
|Konteyner malzemesi
|Paslanmaz çelik
|Rated input power (kW)
|7,5
|Vakum Tipi
|Elektrik
|Bağlantı çapı
|ID 70
|Standard aksesuar çapı
|ID 70 ID 50
|Ses seviyesi (dB(A))
|73
|Ana filtre toz sınıfı
|M
|Ana filtre için filtre alanı (m²)
|2,2
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|165
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|165,8
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Ekipman
- Makineye dahil aksesuarlar: hayır