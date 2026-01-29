3,8 kg'lık düşük ağırlığı sayesinde çok yönlü ve taşıması kolay olan T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge, çalışma alanını sık sık değiştiren profesyonel kullanıcılar için mükemmel seçimdir. 11 litrelik cömert bir kap hacmiyle, giriş seviyesi sınıfındaki kompakt makine, 850 W güçten 235 mbar/23,5 kpa vakum üretir, böylece kısa sürede mükemmel vakumlama sonuçlarını garanti eder. Elektrikli süpürge sadece 61 dB(A) ile çok sessiz çalışır, yani sadece kullanıcı korunmaz, aynı zamanda hastaneler veya oteller gibi gürültüye duyarlı alanlarda günün herhangi bir saatinde çalışma yapılabilir. Ergonomik bir dirsek, uzun ve yorulmadan uygulamaları garanti eder, entegre taşıma kolu sayesinde merdivenlerde vakumlama bile zahmetsizdir. T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge'nin sağlam tasarımı sadece uzun bir kullanım ömrü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çepeçevre saran tamponu makinenin devrilmesini güvenilir bir şekilde önler. Vakum borusu ve zemin başlığı gibi aksesuarlar elektrikli süpürgede rahatça saklanabilir, ayrıca bir polar filtre torbası da verilir. İstek üzerine, yüksek performanslı bir HEPA 14 filtresi de mevcuttur.