T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge
Düşük ağırlık, yüksek emiş gücü, uzun süre kullanım: T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge. Profesyonel kullanıcıların terhici T 11/ 1 Classic Elektrikli Süpürge, kompakt, hafif, yüksek vakum gücüne sahiptir.
3,8 kg'lık düşük ağırlığı sayesinde çok yönlü ve taşıması kolay olan T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge, çalışma alanını sık sık değiştiren profesyonel kullanıcılar için mükemmel seçimdir. 11 litrelik cömert bir kap hacmiyle, giriş seviyesi sınıfındaki kompakt makine, 850 W güçten 235 mbar/23,5 kpa vakum üretir, böylece kısa sürede mükemmel vakumlama sonuçlarını garanti eder. Elektrikli süpürge sadece 61 dB(A) ile çok sessiz çalışır, yani sadece kullanıcı korunmaz, aynı zamanda hastaneler veya oteller gibi gürültüye duyarlı alanlarda günün herhangi bir saatinde çalışma yapılabilir. Ergonomik bir dirsek, uzun ve yorulmadan uygulamaları garanti eder, entegre taşıma kolu sayesinde merdivenlerde vakumlama bile zahmetsizdir. T 11/1 Classic Elektrikli Süpürge'nin sağlam tasarımı sadece uzun bir kullanım ömrü sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çepeçevre saran tamponu makinenin devrilmesini güvenilir bir şekilde önler. Vakum borusu ve zemin başlığı gibi aksesuarlar elektrikli süpürgede rahatça saklanabilir, ayrıca bir polar filtre torbası da verilir. İstek üzerine, yüksek performanslı bir HEPA 14 filtresi de mevcuttur.
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlıkZahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Rakip modellere kıyasla aynı tank hacmi ile daha düşük ağırlık. Uzun süre yorulmadan kullanım için tasarlanmıştır.
Yalnızca 61 dB (A) ile çok düşük çalışma gürültüsüGürültüye duyarlı alanlarda ve geceleri çalışmak için idealdir. Düşük çalışma gürültüsü kullanıcıyı korur.
Kablo askısıGüç kablosu her zaman nakliye için güvenli bir şekilde saklanır. Pratik kablo tutucu
Dayanıklı ve sağlam makine tasarımı
- Taşıması ve depolanması kolay ve rahat.
- Dayanıklı tampon makineyi çarpma ve darbelere karşı korur.
- Uzun ömürlü, sağlam ve dolayısıyla çok ekonomik bir makine.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Gerilim / Volt (Fh/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|850
|Konteyner kapasitesi (l)
|11
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|61
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,9
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|5,9
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 3 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 350 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Plastik
- Kablo askısı
- Entegre aksesuar muhafaza
Videos
Uygulama alanları
- Çok yönlüdür ve yüksek hijyenik gereksinimleri olan yerlerde kullanılabilir
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
- Tüm sert yüzeyler için, örn. fayans, doğal taş, PVC, linolyum.
- Halılar