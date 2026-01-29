T 11/1 Classic HEPA Elektrikli Süpürge
Hijyenik ve ekonomik: Kuru elektrikli süpürgemiz T 11/1 Classic HEPA, yüksek emiş gücü, HEPA 14 filtresi, düşük ağırlığı ve mükemmel fiyat-performans oranı ile etkileyicidir.
Yüzde 99,995 filtreleme ve ayırmaya sahip standart HEPA 14 filtresi sayesinde, T 11/1 Classic HEPA kuru elektrikli süpürgesi, doktor muayenehaneleri veya hastaneler gibi hijyen açısından hassas alanlarda güvenlik standartlarını karşılar. Filtre, yalnızca birkaç mikrometre aralığında virüsler, aerosoller ve mikroplar gibi en küçük parçacıkları bile tutar. DIN EN 1822: 2019 test standardına göre onaylanmıştır. Sağlam, çok dayanıklı ve dolayısıyla son derece ekonomik elektrikli süpürge, 850 W güçten 235 mbar / 23,5 kpa'lık bir vakum gücü üretir ve aynı anda yalnızca 61 dB (A) gibi çok düşük çalışma gürültüsüyle mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Gürültüden kaçınılması gereken yerlerde günün her saatinde sorunsuz olarak kullanılabilir. 11 litrelik konteyner hacmi, sadece 4,2 kg ağırlığı, pratik taşıma sapı ve ergonomik kıvrımı ile T 11/1 Classic HEPA çok kompakttır, taşınması kolaydır . Kullanıcı için sürekli ve yorulmadan çalışmayı mümkün kılar. Emiş borusu ve zemin başlığı gibi aksesuarlar, elektrikli süpürgede rahatlıkla saklanabilir, ayrıca bir keçe filtre torbası da dahildir.
Özellikler ve faydalar
Son derece etkili HEPA 14 filtresiHijyenik olarak hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartları için. %99,995'lik yüksek filtreleme ve ayırma derecesi, küçük parçacıkları tutar. DIN EN 1822: 2019 test standardına göre onaylanmıştır.
Düşük ağırlıkZahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Rakip modellere kıyasla aynı tank hacmi ile daha düşük ağırlık. Uzun süre yorulmadan kullanım için tasarlanmıştır.
Yalnızca 61 dB (A) ile çok düşük çalışma gürültüsüGürültüye duyarlı alanlarda ve geceleri çalışmak için idealdir. Düşük çalışma gürültüsü kullanıcıyı korur.
Dayanıklı ve sağlam makine tasarımı
- Taşıması ve depolanması kolay ve rahat.
- Dayanıklı tampon makineyi çarpma ve darbelere karşı korur.
- Uzun ömürlü, sağlam ve dolayısıyla çok ekonomik bir makine.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Gerilim / Volt (Fh/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|850
|Konteyner kapasitesi (l)
|11
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|61
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,3
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,3
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 3 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 350 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- HEPA-filtre türü: HEPA 14 filtresi
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Plastik
- Kablo askısı
- Entegre aksesuar muhafaza
Videos
Uygulama alanları
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
- Çok yönlüdür ve yüksek hijyenik gereksinimleri olan yerlerde kullanılabilir
- Tüm sert yüzeyler için, örn. fayans, doğal taş, PVC, linolyum.
- Halılar
- Sağlık hizmeti