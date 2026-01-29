Yüzde 99,995 filtreleme ve ayırmaya sahip standart HEPA 14 filtresi sayesinde, T 11/1 Classic HEPA kuru elektrikli süpürgesi, doktor muayenehaneleri veya hastaneler gibi hijyen açısından hassas alanlarda güvenlik standartlarını karşılar. Filtre, yalnızca birkaç mikrometre aralığında virüsler, aerosoller ve mikroplar gibi en küçük parçacıkları bile tutar. DIN EN 1822: 2019 test standardına göre onaylanmıştır. Sağlam, çok dayanıklı ve dolayısıyla son derece ekonomik elektrikli süpürge, 850 W güçten 235 mbar / 23,5 kpa'lık bir vakum gücü üretir ve aynı anda yalnızca 61 dB (A) gibi çok düşük çalışma gürültüsüyle mükemmel temizlik sonuçları sağlar. Gürültüden kaçınılması gereken yerlerde günün her saatinde sorunsuz olarak kullanılabilir. 11 litrelik konteyner hacmi, sadece 4,2 kg ağırlığı, pratik taşıma sapı ve ergonomik kıvrımı ile T 11/1 Classic HEPA çok kompakttır, taşınması kolaydır . Kullanıcı için sürekli ve yorulmadan çalışmayı mümkün kılar. Emiş borusu ve zemin başlığı gibi aksesuarlar, elektrikli süpürgede rahatlıkla saklanabilir, ayrıca bir keçe filtre torbası da dahildir.