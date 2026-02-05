T 11/1 Classic HEPA Re!Plast , sürdürebilirlik , hijyen , maksimum emiş gücü ve sağlamlığı ile ön plana çıkmaktadır.%60 geri dönüşüm malzemesinden yapıldığı için üretiminde kullanılan enerji ciddi şekilde azalmış ve değerli hammeddlerin kullanımı minimize edilmiştir. HEPA 14 filtresi sayesinde en yüksek hijyen standartlarını yakalamaktadır.235 mbar vakum gücüne rağmen 61 dB(A) ses seviyesi ile sese hassas yerlerde de rahatça kullanılabilmektedir.11 litrelik tank hacmi , sadece 4.2 kg ağırlıpı , kompakt yapısıyla yorulmadan uzun süreler kullanmayı sağlamaktadır.