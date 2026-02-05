T 11/1 Classic HEPA Re Plast
Sürdürülebilir ve hijyenik.Etkiliyici vakum gücü ve HEPA 14 filtreye sahip olan T 11/1 Classic Hepa Re!Plast , %60 geri dötüştürülmüş malzemeden* yapılmıştır.
T 11/1 Classic HEPA Re!Plast , sürdürebilirlik , hijyen , maksimum emiş gücü ve sağlamlığı ile ön plana çıkmaktadır.%60 geri dönüşüm malzemesinden yapıldığı için üretiminde kullanılan enerji ciddi şekilde azalmış ve değerli hammeddlerin kullanımı minimize edilmiştir. HEPA 14 filtresi sayesinde en yüksek hijyen standartlarını yakalamaktadır.235 mbar vakum gücüne rağmen 61 dB(A) ses seviyesi ile sese hassas yerlerde de rahatça kullanılabilmektedir.11 litrelik tank hacmi , sadece 4.2 kg ağırlıpı , kompakt yapısıyla yorulmadan uzun süreler kullanmayı sağlamaktadır.
Özellikler ve faydalar
Sürdürülebilir ve yenilikçi tasarım, %60 geri dönüştürülmüş malzeme içermektedir.Daha az hammadde ve enerji kullanılarak üretilmiştir. Geri dönüştürülmüş malzemeler kullanmak, CO₂ emisyonlarını azaltır. Yenilikçi, uzun ömürlü, sağlam ve bu nedenle oldukça ekonomik bir makine.
Son derece etkili HEPA 14 filtresiHijyenik olarak hassas alanlarda en yüksek güvenlik standartları için. %99,995'lik yüksek filtreleme ve ayırma derecesi, küçük parçacıkları tutar. DIN EN 1822: 2019 test standardına göre onaylanmıştır.
Düşük ağırlıkZahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Rakip modellere kıyasla aynı tank hacmi ile daha düşük ağırlık. Uzun süre yorulmadan kullanım için tasarlanmıştır.
Yalnızca 61 dB (A) ile çok düşük çalışma gürültüsü
- Gürültüye duyarlı alanlarda ve geceleri çalışmak için idealdir.
- Düşük çalışma gürültüsü kullanıcıyı korur.
Entegre aksesuar muhafaza
- Makinenin ve aksesuarlarının güvenli ve pratik taşınması.
- Güç kablosunun hızlı ve güvenli bir şekilde kablo kancasına yerleştirilmesi.
- Zemin emici başlığının vakum temizleyicide kolay ve pratik bir park pozisyonu.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Faz sayısı (Fh)
|1
|Motor Gücü (V)
|220 / 240
|Frekans (Hz)
|50 / 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|850
|Konteyner kapasitesi (l)
|11
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|61
|Renk
|Siyah
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|4,2
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6,4
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|385 x 285 x 385
* Tüm plastik parçalar, aksesuarlar hariç.
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 3 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 350 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- HEPA-filtre türü: HEPA 14 filtresi
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Geri dönüştürülmüş malzemeden plastik
- Kablo askısı
- Entegre aksesuar muhafaza
Uygulama alanları
- Otel sektöründe, yemek işletmelerinde, perakende ve bina temizliğinde kullanım için idealdir.
- Çok yönlüdür ve yüksek hijyenik gereksinimleri olan yerlerde kullanılabilir
- Tüm sert yüzeyler için, örn. fayans, doğal taş, PVC, linolyum.
- Halılar
- Sağlık hizmeti