T 7/1 Classic
Hafif ve ekonomik.T 7/1 Classic giriş sınıfı kuru tip elektrik süpürgesi; mükemmel emiş gücü ve kablo depolama sistemi ile zamandan ve enerjiden tasarruf sağlar.
850 Watt gücüyle, kompakt kuru vakum temizleyici T 7/1 Classic, 23.0 kPa etkileyici bir vakum gücü üretir. Cihaz, yalnızca 63 dB(A) ses seviyesi ile oldukça sessizdir. 2.0 metre uzunluğunda bir emiş hortumu bulunur ve sadece 3.5 kilogram ağırlığındadır, bu da onu oldukça hafif ve taşınabilir kılar. Şekillendirilmiş kavis, uzun süreler boyunca yorulmadan çalışma olanağı sağlar. Kuru vakum temizleyicinin iyi hareket kabiliyeti, 2 sabit tekerlek ve 2 döner tekerlekten oluşan şasisi sayesinde elde edilir. Çevresel tampon, darbelere dayanıklı 7.5 litrelik konteynerin mobilya gibi eşyalarınıza zarar vermesini engeller. T 7/1 Classic, standart olarak bir keçe filtre torbası ile birlikte gelir.
Özellikler ve faydalar
Düşük ağırlıkZahmetsiz, çıkıntılar ve basamaklar üzerinde tek elle taşıma Rakip modellere kıyasla aynı tank hacmi ile daha düşük ağırlık. Uzun, yorulmadan çalışma imkanı sunar.
Kalıcı ana filtre sepetiDayanıklı keçe malzemeden yapılmıştır. Sürdürülebilir: 30 °C'de elde yıkanabilir.
Etkileyici emiş gücüProfesyonel kalite İyi fiyat/performans dengesi
Kablo askısı
- Güç kablosunun kolay depolanması.
- Taşıma sırasında kablonun güvenli bir şekilde sabitlenmesi.
Dayanıklı tampon
- Mobilyaları, duvarları ve makineleri hasarlardan korur.
Teknik özellikler
Teknik veriler
|Gerilim / Volt (Fh/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vakum gücü (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Hava debisi (l/s)
|40
|Derecelendirilmiş performans (W)
|850
|Konteyner kapasitesi (l)
|7
|Standart iç çap ( )
|ID 35
|Kablo uzunluğu (m)
|7,5
|Ses seviyesi (dB(A))
|62
|Renk
|antrasit
|Aksesuarsız ağırlık (kg)
|3,5
|Ağırlık (paketlenmiş) (kg)
|6
|Boyutlar (U x G x Y) (mm)
|375 x 285 x 310
Scope of supply
- Emiş hortumunun uzunluğu: 2 m
- Bükülme: Plastik
- Emiş borularının miktarı: 3 Parça(lar)
- Emiş borularının uzunluğu: 350 mm
- Emiş borularının malzemesi: Plastik
- Ayarlanabilir zemin başlığı
- Toz torbasının miktarı: 1 Parça(lar)
- Toz torbasının malzemesi: Kumaş toz torbası
- Motor koruyucu filtre
- Kalıcı filtre sepeti: Kumaş toz torbası
Ekipman
- Konteyner malzemesi: Plastik
- Kablo askısı
Videos
Uygulama alanları
- Tüm sert yüzeyler için, örn. fayans, doğal taş, PVC, linolyum.
- Halılar