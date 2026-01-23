850 Watt gücüyle, kompakt kuru vakum temizleyici T 7/1 Classic, 23.0 kPa etkileyici bir vakum gücü üretir. Cihaz, yalnızca 63 dB(A) ses seviyesi ile oldukça sessizdir. 2.0 metre uzunluğunda bir emiş hortumu bulunur ve sadece 3.5 kilogram ağırlığındadır, bu da onu oldukça hafif ve taşınabilir kılar. Şekillendirilmiş kavis, uzun süreler boyunca yorulmadan çalışma olanağı sağlar. Kuru vakum temizleyicinin iyi hareket kabiliyeti, 2 sabit tekerlek ve 2 döner tekerlekten oluşan şasisi sayesinde elde edilir. Çevresel tampon, darbelere dayanıklı 7.5 litrelik konteynerin mobilya gibi eşyalarınıza zarar vermesini engeller. T 7/1 Classic, standart olarak bir keçe filtre torbası ile birlikte gelir.