Đầu phun xoáy DB 145 cho K 4 - K 5
Đầu phun xoáy DB 145 giúp loại bỏ các bụi bẩn cứng đầu nhất. Phù hợp cho cả dòng máy Phun rửa K4 - K 5.
Đầu phun DB 145 thích hợp sử dụng cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 và K 5, giúp loại bỏ vết bẩn một cách dễ dàng nhờ vòi quay mạnh mẽ ở giữa với tia phun xoay. Phú hợp để loại bỏ vết bẩn cứng đầu, chẳng hạn như trên bề mặt rêu hoặc phong hóa, nhanh chóng trả lại bề mặt sáng bóng.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun tia xoáy
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Tập trung loại bỏ các vết bẩn cứng đầu.
Kết nối Bayonet
- Dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,165
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,221
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|450 x 41 x 41
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Vết bẩn cứng đầu
- Tường sân vườn và tường đá