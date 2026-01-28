Đầu phun DB 145 thích hợp sử dụng cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 và K 5, giúp loại bỏ vết bẩn một cách dễ dàng nhờ vòi quay mạnh mẽ ở giữa với tia phun xoay. Phú hợp để loại bỏ vết bẩn cứng đầu, chẳng hạn như trên bề mặt rêu hoặc phong hóa, nhanh chóng trả lại bề mặt sáng bóng.