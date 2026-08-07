Suction tube, DN 35, 505 mm long, chrome-plated steel, suitable for: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2
Chrome-plated steel suction tube for Kärcher dry vacuum cleaners and wet and dry vacuum cleaners, nominal width DN 35 and 505 mm long.
Suction tube, metal, chrome-plated, NW 35. Length: 0.5 metres.
Specifications
Technical data
|Standard nominal width ( )
|DN 35
|Quantity (Unit)
|1
|Material
|Steel, chrome-plated
|Length (Millimetre)
|505
|Colour
|silver
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|0.26
|Dimensions (L × W × H) (Millimetre)
|505 x 40 x 40