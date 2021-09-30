Nettoyage du four: les meilleurs conseils et produits ménagers traditionnels
Les résidus de graisse et d'aliments incrustés dans le four, sur la table de cuisson et sur la hotte aspirante gâchent rapidement le plaisir de la cuisine et de la pâtisserie. Souvent, ces salissures sont tenaces et difficiles à éliminer. Les conseils et outils suivants garantissent un nettoyage optimal.
Nettoyage du four à la vapeur
Le nettoyage du four ne doit pas être différé trop longtemps. En effet, plus les aliments brûlés et la graisse restent longtemps dans le four, plus il est difficile de les désincruster.
Dans un premier temps, les résidus alimentaires détachés et faciles à enlever doivent être retirés avec un chiffon humide. Dans un deuxième temps, toutes les salissures tenaces qui restent alors dans le four peuvent être éliminées à l'aide d'un nettoyeur vapeur – sans endommager la surface. Pour ce faire, fixez la brosse ronde ou le suceur à main et frottez l'intérieur du four ainsi que la porte tout en appliquant de la vapeur. La chaleur liquéfie la saleté incrustée, qui peut ensuite être facilement enlevée avec un chiffon propre. Les incrustations plus tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'une éponge inox disponible dans le commerce: fixez-la sur la brosse ronde et frottez les zones concernées en apportant constamment de la vapeur jusqu'à ce que la saleté se liquéfie. Lors du nettoyage avec le suceur à main ou la brosse ronde, il est conseillé de les recouvrir d'une bonnette microfibres. Ainsi, la saleté qui se détache est directement absorbée par le tissu. Pour faciliter l'élimination de la saleté, vous pouvez également la tremper dans un peu de liquide vaisselle avant d'utiliser le nettoyeur vapeur.
Si vous disposez d'un four autonettoyant avec fonction pyrolyse, vous n'avez plus besoin de frotter manuellement. Les graisses et les résidus alimentaires y sont décomposés en cendres à des températures d'environ 500 °C, qu'il suffit ensuite d'essuyer.
Les meilleures recettes traditionnelles pour le nettoyage du four
Si vous souhaitez nettoyer le four avec des détergents, vous pouvez utiliser des nettoyants chimiques pour four disponibles dans le commerce, également appelés nettoyants pour gril. Ces produits sont disponibles sous forme de liquide, de gel ou de mousse nettoyante. Ils sont généralement fortement alcalins et contiennent des agents dégraissants complémentaires. Des recettes traditionnelles éprouvées offrent une véritable alternative à ces nettoyants chimiques:
Bicarbonate de soude: ce produit ménager polyvalente permet également d'éliminer les salissures importantes incrustées sur la cuisinière ou dans le four. Pour ce faire, mélangez de la poudre de bicarbonate de sodium avec de l'eau dans un rapport de 1:1 et appliquez la pâte obtenue sur les zones incrustées. Laissez agir pendant environ 30 minutes. Lorsque la saleté incrustée se dissout, le bicarbonate de soude commence par mousser avant de sécher progressivement. Pour finir, seule cette poudre sèche doit être retirée de la cuisinière ou du four. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude sous la main, vous pouvez utiliser de la levure chimique. L'effet est identique.
Le vinaigre est une autre recette maison qui a fait ses preuves: ici, du vinaigre ménager ou de l'essence de vinaigre conviennent. Pour les salissures légères, mélangez du vinaigre ménager avec un peu de liquide vaisselle et frottez les zones concernées avec le mélange à l'aide d'une éponge. Laissez agir brièvement, puis essuyez les résidus de saleté avec un chiffon humide. Pour les taches tenaces, remplissez d'eau un récipient résistant à la chaleur, par exemple un plat de cuisson, et ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe d'essence de vinaigre. Le tout est ensuite placé dans le four à 150 °C pendant environ 45 minutes. La vapeur d'eau qui en résulte dissout la saleté. Laissez le four refroidir brièvement, puis essuyez avec un chiffon humide. À la place de l'essence de vinaigre, il est également possible d'utiliser un mélange d'eau et de jus de citron.
Sel: Les taches de brûlé dans le four ou sur la plaque de cuisson peuvent également être éliminées avec du sel. Étape 1: humidifiez le fond du four ou la plaque de cuisson avec un chiffon. Étape 2: saupoudrez toutes les taches et les croûtes avec beaucoup de sel afin qu'elles soient recouvertes d'une couche blanche. Étape 3: chauffez le four à 50 °C. Dès que le sel a bruni, éteignez le four. Après refroidissement, il suffit d'extraire le sel du four avec précaution.
Nettoyage de la hotte aspirante
La hotte aspirante est très utile dans une cuisine: elle aspire les fumées produites pendant la cuisson ainsi que la friture et absorbe les particules de graisse contenues dans l'air. Cependant, des cuissons fréquentes entraînent la formation d'une pellicule collante de graisse sur les hottes aspirantes elles-mêmes au fil du temps. Un phénomène particulièrement visible avec les hottes aspirantes en acier inoxydable. Avec un nettoyeur vapeur, elles retrouvent leur propreté rapidement et sans effort: recouvrez le suceur à main avec la housse en microfibre assortie. Ensuite, appliquez de la vapeur en continu et frottez la microfibre sur la surface de la hotte aspirante jusqu'à ce que les dépôts d'huile et de graisse se détachent sous l'effet de la chaleur. Si le film graisseux est déjà ancien, il ne peut plus être éliminé en frottant simplement, même fort. Si la hotte aspirante est en acier inoxydable et présente ce que l'on appelle un grain, il est recommandé de toujours travailler le long de ce grain. Progressivement, la graisse est transférée sur le chiffon. C'est pourquoi il est nécessaire de le remplacer de temps en temps. Pour un résultat sans traces, la surface nettoyée peut ensuite être polie avec une bonnette microfibres.
La hotte aspirante peut également être nettoyée avec un nettoyant alcalin ou avec de l'eau et du liquide vaisselle. Si vous avez attendu un peu trop longtemps pour la nettoyer et que la saleté est difficile à enlever, le bicarbonate de soude s'avère une bonne recette maison: mélangez de l'eau et du bicarbonate de soude pour obtenir une pâte et étalez-la sur la hotte. Laissez agir un court instant et rincez à nouveau la surface avec de l'eau, puis séchez complètement la hotte aspirante.
Conseil: nettoyage du filtre à graisse
Si vous cuisinez beaucoup, il est également conseillé de nettoyer régulièrement le filtre à graisse de la hotte aspirante, toutes les 6 à 8 semaines. Ce filtre est généralement en métal et peut être facilement nettoyé au lave-vaisselle ou à l'eau savonneuse.
En outre, il existe des modèles équipés d'un filtre à charbon actif – un filtre spécial nécessaire dans les hottes fonctionnant en recirculation, qui filtre les particules odorantes des fumées de cuisine. Ces filtres doivent être remplacés à intervalles réguliers.
Nettoyage de la plaque de cuisson: la vapeur contre les résidus brûlés
Qui n'a jamais connu cela? Un moment d'inattention et l'eau des pâtes, la sauce ou le lait qui chauffe sur la plaque de cuisson déborde. Résultat: des résidus brûlés qui ne partent pas avec un simple chiffon humide. Le nettoyeur vapeur élimine facilement et sans effort les résidus alimentaires et les liquides brûlés: fixez une éponge inox du commerce à la brosse ronde du nettoyeur vapeur et nettoyez l'ensemble de la plaque de cuisson tout en appliquant constamment de la vapeur. La vapeur forme une couche glissante sous l'éponge inox, ce qui empêche l'apparition de rayures sur la surface en verre.
Nettoyez les joints et les rebords sans housse à l'aide de la buse à jet crayon et d'une brosse ronde installée par dessus. Utilisez une brosse à poils synthétique pour ne pas rayer la plaque de cuisson. Ne vaporisez pas directement sur les joints de silicone, essuyez-les plutôt avec précaution. Essuyez ensuite les surfaces à l'aide d'un chiffon. La même méthode peut être employée pour nettoyer la plaque du four et la grille.
Les restes de plastique fondu ou les incrustations grossières peuvent être soigneusement retirés de la surface à l'aide d'un grattoir spécial pour plaque vitrocéramique, selon un angle aussi faible que possible.
Nettoyage de la plaque de cuisson avec des produits ménagers traditionnels
Pour nettoyer la plaque de cuisson, des produits ménagers éprouvés peuvent également remplacer un nettoyant pour four usuel ou des détergents spéciaux pour plaques de cuisson en vitrocéramique: ajoutez 2 cuillères à café de levure chimique à 100 millilitres d'eau tiède. Versez la solution visqueuse obtenue sur la surface de cuisson, laissez agir un certain temps, puis essuyez avec une bonnette microfibres propre. Il est également possible d'utiliser un chiffon trempé dans de l'essence de vinaigre et appliqué sur la salissure, ou un mélange de vinaigre et de bicarbonate de soude appliqué avec un chiffon.
Pour éviter la formation d'incrustations tenaces, il est recommandé de nettoyer la plaque de cuisson après chaque utilisation et d'éliminer immédiatement les résidus. Il suffit généralement d'essuyer la surface avec un chiffon humide, puis de la sécher. Pour enlever la graisse, vous pouvez aussi mettre un peu de liquide vaisselle sur le chiffon et essuyer la plaque avec. Il est important que la plaque de cuisson ait complètement refroidi avant de procéder au nettoyage. Une alternative pour vous épargner la corvée du récurage est un nettoyeur de vitres vibrant sans fil: il humidifie et nettoie la plaque de cuisson en une seule étape et dissout la saleté sans effort.
Comme pour toutes les surfaces lisses, il est également possible d'aspirer les liquides sur la plaque vitrocéramique avec l'aspirateur nettoyeur de vitres afin de protéger la surface lors du nettoyage de la cuisine.
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