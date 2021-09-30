Bicarbonate de soude: ce produit ménager polyvalente permet également d'éliminer les salissures importantes incrustées sur la cuisinière ou dans le four. Pour ce faire, mélangez de la poudre de bicarbonate de sodium avec de l'eau dans un rapport de 1:1 et appliquez la pâte obtenue sur les zones incrustées. Laissez agir pendant environ 30 minutes. Lorsque la saleté incrustée se dissout, le bicarbonate de soude commence par mousser avant de sécher progressivement. Pour finir, seule cette poudre sèche doit être retirée de la cuisinière ou du four. Si vous n'avez pas de bicarbonate de soude sous la main, vous pouvez utiliser de la levure chimique. L'effet est identique.

Le vinaigre est une autre recette maison qui a fait ses preuves: ici, du vinaigre ménager ou de l'essence de vinaigre conviennent. Pour les salissures légères, mélangez du vinaigre ménager avec un peu de liquide vaisselle et frottez les zones concernées avec le mélange à l'aide d'une éponge. Laissez agir brièvement, puis essuyez les résidus de saleté avec un chiffon humide. Pour les taches tenaces, remplissez d'eau un récipient résistant à la chaleur, par exemple un plat de cuisson, et ajoutez 2 à 3 cuillères à soupe d'essence de vinaigre. Le tout est ensuite placé dans le four à 150 °C pendant environ 45 minutes. La vapeur d'eau qui en résulte dissout la saleté. Laissez le four refroidir brièvement, puis essuyez avec un chiffon humide. À la place de l'essence de vinaigre, il est également possible d'utiliser un mélange d'eau et de jus de citron.

Sel: Les taches de brûlé dans le four ou sur la plaque de cuisson peuvent également être éliminées avec du sel. Étape 1: humidifiez le fond du four ou la plaque de cuisson avec un chiffon. Étape 2: saupoudrez toutes les taches et les croûtes avec beaucoup de sel afin qu'elles soient recouvertes d'une couche blanche. Étape 3: chauffez le four à 50 °C. Dès que le sel a bruni, éteignez le four. Après refroidissement, il suffit d'extraire le sel du four avec précaution.