Pflege von Reinigungsmaschinen

Der Saugbalken, der ständig mit Schmutzwasser, Sand, Öl und Schlamm in Berührung kommt, ist lediglich handverschraubt und lässt sich mühelos aus der Halterung entnehmen. Danach kann man ihn durchspülen und bei Bedarf mit einem Lappen oder einer Bürste reinigen. Wichtig ist, die Sauglippen auf Verschleiß oder Risse zu kontrollieren. In der Regel ist die Sauglippe wendbar und somit doppelt nutzbar, bevor nach Verschleiß beider Seiten eine neue eingesetzt werden muss. Ihr intakter Zustand ist Voraussetzung für ein gutes Absaugergebnis.

Der Schrubbkopf ist der Hauptakteur in der Nassreinigung mit der Scheuersaugmaschine und verdient besondere Aufmerksamkeit. Zur Kontrolle lassen sich beim Scheibenschrubbkopf die Bürsten über ein Fußpedal vom Bürstendeck lösen. Beim Walzenschrubbkopf wird werkzeuglos über einen Drehknopf die Halterung gelöst, und die Bürsten können entnommen werden.

Besonders beim Walzenschrubbkopf können durch die hohe Drehzahl (bis zu 1.300 U/min) beispielsweise Verpackungsbänder mit den Borsten verschmelzen, sodass die Bürste ohne regelmäßige Kontrolle unbrauchbar wird. Zudem muss nach jedem Reinigungsvorgang die dazugehörige Grobschmutz-Kehrlade herausgenommen und entleert werden, da sie unter anderem spitze Steine, scharfkantige Gegenstände oder Glassplitter auffängt. Werden diese nicht entfernt, können sie später beim Schrubbvorgang Kratzer auf Böden hervorrufen.