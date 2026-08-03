El enrollador de mangueras automático ofrece la máxima comodidad al enrollar y desenrollar la manguera de alta presión. Es idóneo para la clase media y superior de HDS y puede montarse fácilmente gracias al práctico y completo juego de montaje. Además, todas las funciones del equipo se mantienen. Para el transporte, el enrollador de mangueras puede retirarse de nuevo cómodamente. El juego de montaje incluye un enrollador de mangueras automático, una manguera de alta presión, así como todos los elementos de conexión necesarios.