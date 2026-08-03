Armario eléctrico con transformador de control (potencia nominal 100 VA) y cable de 10 metros (con enchufe) para el cabezal para limpieza interior HKF 30/14-E. Tensiones de entrada del armario eléctrico: 230 voltios, 400 voltios, 420 voltios y 460 voltios, 50/60 hercios. Tensiones de salida del armario eléctrico: 24 voltios / CA.