Cabezal pulverizador HKF 30/14-E
Cabezal para limpieza interior compacto de acero inoxidable para la limpieza interior de bidones y depósitos para aberturas a partir de 65 mm. Convence por su velocidad de giro constante mediante un motor eléctrico y un bajo peso.No incluye transformador eléctrico de alimentación.
El cabezal para limpieza interior compacto es particularmente adecuado para la limpieza interior de bidones y depósitos con una abertura a partir de 65 milímetros. El cabezal de limpieza está accionado por un motor eléctrico de 24 V CA y 50/60 Hz. La baja tensión de 24 V garantiza la máxima seguridad en el ámbito de aplicación húmedo de este cabezal de limpieza. Así, las boquillas giran sobre 2 ejes a una velocidad constante, lo que les permite llegar a cualquier punto del depósito. Gracias a su bajo peso de 4,9 kg, no se requieren mecanismos de suspensión adicionales. Se puede utilizar a un máximo de 140 bar, 3000 l/h y con una temperatura del agua máxima de 90 °C. La longitud total del cabezal es de 1256 milímetros y la profundidad de inmersión, de 915 milímetros. El cabezal para limpieza interior puede conectarse mediante una manguera de alta presión de forma fácil y cómoda a una hidrolimpiadora de agua caliente o fría.
Características y ventajas
Accionamiento a través de un motor eléctrico de 24 V y 50/60 Hz.La velocidad de giro constante es independiente del caudal y la presión del agua. Tensión de seguridad de 24 V Elevada seguridad en el trabajo.
Alta flexibilidadRotación lenta y elevada presión de trabajo para unos resultados de limpieza óptimos. Adecuado para cantidades de agua máximas de 3000 l/H y una alta presión de hasta 140 bar. Para la limpieza interior de bidones y depósitos de tamaño mediano o grande.
Diseño inteligenteMantenimiento y manejo especialmente sencillos. Mantenimiento y colocación sencillos del cabezal en el depósito solo con una mano. Rotación de velocidad estable para unos resultados de limpieza constantes.
Estructura en acero inoxidable (1.4301)
- Material de alta calidad para una larga vida útil.
- Ideal para agua que contiene detergente Kärcher.
- Adecuado para temperaturas del agua de hasta 90 °C.
Peso reducido y dimensiones compactas
- Aplicación flexible y versátil.
- Adecuado para la limpieza interior de depósitos con aberturas a partir de 65 mm.
- Gracias a su bajo peso de solo 4,9 kg, no se requieren mecanismos de suspensión adicionales.
Especificaciones
Características técnicas
|Conexión de alta presión
|G3/8″
|Accionamiento
|Eléctrica
|Número de boquillas (Unidad(es))
|1 / 4
|Caudal (l/h)
|3000
|Número de revoluciones (rpm)
|19
|Longitud de montaje (mm)
|915
|Tensión (V)
|24
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Presión (bar)
|máx. 140
|Apertura del depósito (mm)
|mín. 65
|Temperatura (°C)
|máx. 90
|Peso (kg)
|4,9
|Peso (con embalaje) (kg)
|7,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1256
Equipos compatibles
Productos actuales
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M (3x230)
- HD 7/17 M (3x400)
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
Campos de aplicación
- También es apto para la limpieza interior de depósitos IBC (cisterna)
- Para la limpieza interior de depósitos (industria, logística, servicios públicos)
- Para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria, cosmética y química
- Para limpiar recipientes para el transporte de productos químicos
- Para limpiar recipientes para el transporte de alimentos
- Para la limpieza de depósitos estacionarios en la industria química y alimentaria