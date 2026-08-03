Nuestra hidrolimpiadora estacionaria de agua fría para condiciones de trabajo duras en uso continuo puede funcionar con temperaturas de entrada de agua de hasta 60 °C. Con una presión de 180 bares y un volumen de caudal de 800 l/h, es ideal para limpiar equipos o plantas de producción. La robusta bomba de cigüeñal con cabezal de latón y el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta son los protagonistas. La carcasa y el bastidor, de acero con recubrimiento de polvo, también contribuyen a su larga vida útil. El equipo contiene un sistema de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de nivel bajo, así como un depósito de almacenamiento de agua con protección contra funcionamiento en seco; el nivel bajo también se señala aquí mediante un indicador. El funcionamiento seguro está garantizado por la supervisión electrónica con señalización de errores e intervalos de mantenimiento. Tanto el manejo mediante un gran selector giratorio como la instalación y el mantenimiento son cómodos y se realizan sin esfuerzo. Los accesorios adicionales, como contadores de horas, mandos a distancia o descarga de presión automática, no están incluidos en el equipo de serie y pueden seleccionarse en cada punto de uso.