Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St
Fácil de manejar, robusta y potente: hidrolimpiadora estacionaria de agua fría de 800 l/h y 180 bares para uso continuo en condiciones de trabajo duras.
Nuestra hidrolimpiadora estacionaria de agua fría para condiciones de trabajo duras en uso continuo puede funcionar con temperaturas de entrada de agua de hasta 60 °C. Con una presión de 180 bares y un volumen de caudal de 800 l/h, es ideal para limpiar equipos o plantas de producción. La robusta bomba de cigüeñal con cabezal de latón y el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta son los protagonistas. La carcasa y el bastidor, de acero con recubrimiento de polvo, también contribuyen a su larga vida útil. El equipo contiene un sistema de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de nivel bajo, así como un depósito de almacenamiento de agua con protección contra funcionamiento en seco; el nivel bajo también se señala aquí mediante un indicador. El funcionamiento seguro está garantizado por la supervisión electrónica con señalización de errores e intervalos de mantenimiento. Tanto el manejo mediante un gran selector giratorio como la instalación y el mantenimiento son cómodos y se realizan sin esfuerzo. Los accesorios adicionales, como contadores de horas, mandos a distancia o descarga de presión automática, no están incluidos en el equipo de serie y pueden seleccionarse en cada punto de uso.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaElectromotor de 4 polos refrigerado por agua. La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil. Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.
Equipamiento de alta calidadDepósito de reserva con válvula de flotador y protección contra funcionamiento en seco. Robusto bastidor y cubierta de acero con recubrimiento en polvo. Preparado para la conexión de mandos a distancia.
Manejo sencilloUn solo selector giratorio para todas las funciones garantiza un servicio sencillo sin programaciones costosas. La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo. Símbolos autoexplicativos y un panel de control de gran claridad, lo que facilita la comprensibilidad y aumenta la productividad.
Diseño robusto para tareas de limpieza exigentes
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.
- Desarrollado para el uso diario.
- Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
- Aspiración de detergente con válvula e indicador de vacío.
- Dosificación del detergente en el lado de aspiración.
- Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
Filtro fino para agua
- El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la bomba de forma óptima.
- Cómodo acceso, fácil limpieza.
- Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
- Protección de la bomba contra funcionamiento en seco.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
- Protege contra sobretensiones y baja tensión.
Visualización: códigos de error, estado de funcionamiento, intervalos de mantenimiento
- Fácil acceso a todos los componentes relacionados con el servicio y el mantenimiento.
- Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
Listo para el uso rápidamente
- Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
- Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
- El equipo está listo en todo momento para obtener la máxima productividad y flexibilidad.
Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior
- Opcionalmente, se dispone de un contador de horas y un manómetro, así como de una descarga de presión automática para proteger los accesorios y las tuberías.
- La aspiración de un segundo detergente con indicador de depósito vacío y válvula de dosificación está disponible opcionalmente.
- Opcionalmente, el equipo puede manejarse con un control remoto.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|180 / 18
|Presión máx. (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Potencia de conexión (kW)
|5,5
|Seguridad (A)
|16
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Número de usuarios
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Peso (con accesorios) (kg)
|68
|Peso (con embalaje) (kg)
|77,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|800 x 605 x 600
Incluido en el equipamiento de serie
- Servomando
- Boquilla de alto rendimiento
- Bastidor y cubierta: Acero con recubrimiento de polvo
- Preparada para servomando
- Preparado para la aspiración de detergente
Equipamiento
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Protección contra funcionamiento en seco
- Filtro fino para agua de gran tamaño
- Depósito de reserva con válvula de flotador
- Preparada para control remoto
- Dosificación RM1
- Mirilla del nivel de aceite
- Varilla de medición de aceite
- Motor refrigerado por agua
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y vehículos
- Agricultura
- Uso versátil en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Ideal para talleres de todo tipo, empresas de alquiler de vehículos y estaciones de lavado de coches
- Industria
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
- Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
- Servicio público