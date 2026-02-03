Hidrolimpiadora estacionaria HDC Standard
Uso potente, trabajo potente: el equipo de alta presión fijo es apto para un máximo de 8 usuarios. Se puede configurar en 4000, 6000 o 8000 l/h y una presión de uso de 80 o 160 bar.
La limpiadora de alta presión fija configurable HDC Standard está disponible para las clases de potencia siguientes: 4000 l/h (2 unidades de bomba por cada 2000 l/h), 6000 l/h (3 unidades de bomba por cada 2000 l/h) y 8000 l/h (4 unidades de bomba por cada 2000 l/h). Asimismo son posibles presiones de trabajo de entre 80 y 160 bar. Otras características son una temperatura de entrada de agua de hasta 85 °C (en Standard de hasta 60 °C), marco de acero u opcionalmente de acero inoxidable, motor cuadrupolo lento refrigerado por aire, bombas de cigüeñal robustas con cabezal de cilindro de latón y acumulador de presión con recipiente con flotador integrado y filtro en la entrada de agua, contador de horas de servicio, avisos de las notificaciones de error y parámetros de funcionamiento. La instalación, así como las bombas y los motores, se encienden y apagan de forma automática. Otras funciones de seguridad son la protección contra funcionamiento en seco, la vigilancia de la temperatura de entrada de agua, motores con antibobinado e interruptor de protección del circuito, válvula de descarga y sensor de presión, válvula de seguridad y acumulador de presión en cada bomba y control de fugas. Previa solicitud, los equipos también están disponibles para 60 Hz.
Características y ventajas
Bombas de cigüeñal con cabezales de cilindro de latón y materiales de alta calidad
- No importa la cantidad de agua que se necesite: El control conectará y desconectará bombas adicionales cuando sea necesario.
- Arranque automático de la bomba con cada extracción de agua, sin desbloqueos adicionales.
- Tiempo de funcionamiento homogéneo de todos los grupos de bombas gracias a la secuenciación inteligente.
Uso del equipo por un máximo de 8 usuarios al mismo tiempo
- Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
- Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
- Para aplicaciones de limpieza rápidas en diferentes lugares de uso.
Alta flexibilidad
- La cantidad de agua disponible puede utilizarse a discreción.
- Adecuado también para la limpieza interior de depósitos medios y grandes.
Con protección contra falta de agua y supervisión de la temperatura de los motores y el agua
Elevada seguridad del equipo
- Contador de horas de servicio y avisos, si se requiere un mantenimiento de la bomba.
- Protección contra fugas y arranque suave.
Listo para el uso rápidamente
- Los motores eléctricos lentos cuadrupolo con arrancador suave garantizan una larga vida útil.
Opcionalmente con marco o revestimiento de acero inoxidable
- Instalación fija sin riesgos: sin propagación de suciedad ni mangueras sueltas
Bomba de presión previa para una temperatura de entrada de hasta 85 °C (Standard: 60 °C) y una presión de 80/160 bar
Control inteligente de las bombas
Previa solicitud, están disponibles equipos de 60 Hz (por ejemplo, 380-480 V, 690 V/60 Hz).
- Previa solicitud, están disponibles equipos de 60 Hz (por ejemplo, 380-480 V, 690 V/60 Hz).
Especificaciones
Características técnicas
|Presión (bar/MPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Caudal (l/h)
|700 / 8000
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 85
|Arranque del motor
|Arranque suave
|Número de bombas (Unidad(es))
|2 - 4
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Equipamiento
- Varilla de medición de aceite
- Mirilla del nivel de aceite
- Motor de 4 polos (de velocidad lenta)
- Motor refrigerado por aire
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Protección contra funcionamiento en seco
- Depósito de reserva con válvula de flotador
- Contador de horas de funcionamiento
- Servomando
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en la industria alimentaria
- Agricultura
- Limpieza de establos
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
- Limpieza de vehículos y equipos para el sector automovilístico, industrial o agrícola
- Servicio público
- Para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria, cosmética y química