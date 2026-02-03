Hidrolimpiadora estacionaria HDC Standard

Uso potente, trabajo potente: el equipo de alta presión fijo es apto para un máximo de 8 usuarios. Se puede configurar en 4000, 6000 o 8000 l/h y una presión de uso de 80 o 160 bar.

La limpiadora de alta presión fija configurable HDC Standard está disponible para las clases de potencia siguientes: 4000 l/h (2 unidades de bomba por cada 2000 l/h), 6000 l/h (3 unidades de bomba por cada 2000 l/h) y 8000 l/h (4 unidades de bomba por cada 2000 l/h). Asimismo son posibles presiones de trabajo de entre 80 y 160 bar. Otras características son una temperatura de entrada de agua de hasta 85 °C (en Standard de hasta 60 °C), marco de acero u opcionalmente de acero inoxidable, motor cuadrupolo lento refrigerado por aire, bombas de cigüeñal robustas con cabezal de cilindro de latón y acumulador de presión con recipiente con flotador integrado y filtro en la entrada de agua, contador de horas de servicio, avisos de las notificaciones de error y parámetros de funcionamiento. La instalación, así como las bombas y los motores, se encienden y apagan de forma automática. Otras funciones de seguridad son la protección contra funcionamiento en seco, la vigilancia de la temperatura de entrada de agua, motores con antibobinado e interruptor de protección del circuito, válvula de descarga y sensor de presión, válvula de seguridad y acumulador de presión en cada bomba y control de fugas. Previa solicitud, los equipos también están disponibles para 60 Hz.

Características y ventajas
Bombas de cigüeñal con cabezales de cilindro de latón y materiales de alta calidad
  • No importa la cantidad de agua que se necesite: El control conectará y desconectará bombas adicionales cuando sea necesario.
  • Arranque automático de la bomba con cada extracción de agua, sin desbloqueos adicionales.
  • Tiempo de funcionamiento homogéneo de todos los grupos de bombas gracias a la secuenciación inteligente.
Uso del equipo por un máximo de 8 usuarios al mismo tiempo
  • Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
  • Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
  • Para aplicaciones de limpieza rápidas en diferentes lugares de uso.
Alta flexibilidad
  • La cantidad de agua disponible puede utilizarse a discreción.
  • Adecuado también para la limpieza interior de depósitos medios y grandes.
  • Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
Con protección contra falta de agua y supervisión de la temperatura de los motores y el agua 
Elevada seguridad del equipo
  • Contador de horas de servicio y avisos, si se requiere un mantenimiento de la bomba.
  • Protección contra fugas y arranque suave.
Listo para el uso rápidamente
  • Los motores eléctricos lentos cuadrupolo con arrancador suave garantizan una larga vida útil.
Opcionalmente con marco o revestimiento de acero inoxidable
  • Instalación fija sin riesgos: sin propagación de suciedad ni mangueras sueltas
Bomba de presión previa para una temperatura de entrada de hasta 85 °C (Standard: 60 °C) y una presión de 80/160 bar
Control inteligente de las bombas
  • Marco/revestimiento de acero inoxidable opcional (Standard: de acero con recubrimiento en polvo).
  • Previa solicitud, están disponibles equipos de 60 Hz (por ejemplo, 380-480 V, 690 V/60 Hz).
Especificaciones

Características técnicas

Presión (bar/MPa) 80 / 160 / 8 / 16 / 16
Caudal (l/h) 700 / 8000
Temperatura de entrada (°C) máx. 85
Arranque del motor Arranque suave
Número de bombas (Unidad(es)) 2 - 4
Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1150 x 750 x 1840

Equipamiento

  • Varilla de medición de aceite
  • Mirilla del nivel de aceite
  • Motor de 4 polos (de velocidad lenta)
  • Motor refrigerado por aire
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
  • Protección contra funcionamiento en seco
  • Depósito de reserva con válvula de flotador
  • Contador de horas de funcionamiento
  • Servomando
  • Desconexión de presión
Hidrolimpiadora estacionaria HDC Standard
Hidrolimpiadora estacionaria HDC Standard
Hidrolimpiadora estacionaria HDC Standard
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza en la industria alimentaria
  • Agricultura
  • Limpieza de establos
  • Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
  • Limpieza de vehículos y equipos para el sector automovilístico, industrial o agrícola
  • Servicio público
  • Para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria, cosmética y química
Accesorios