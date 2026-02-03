La limpiadora de alta presión fija configurable HDC Standard está disponible para las clases de potencia siguientes: 4000 l/h (2 unidades de bomba por cada 2000 l/h), 6000 l/h (3 unidades de bomba por cada 2000 l/h) y 8000 l/h (4 unidades de bomba por cada 2000 l/h). Asimismo son posibles presiones de trabajo de entre 80 y 160 bar. Otras características son una temperatura de entrada de agua de hasta 85 °C (en Standard de hasta 60 °C), marco de acero u opcionalmente de acero inoxidable, motor cuadrupolo lento refrigerado por aire, bombas de cigüeñal robustas con cabezal de cilindro de latón y acumulador de presión con recipiente con flotador integrado y filtro en la entrada de agua, contador de horas de servicio, avisos de las notificaciones de error y parámetros de funcionamiento. La instalación, así como las bombas y los motores, se encienden y apagan de forma automática. Otras funciones de seguridad son la protección contra funcionamiento en seco, la vigilancia de la temperatura de entrada de agua, motores con antibobinado e interruptor de protección del circuito, válvula de descarga y sensor de presión, válvula de seguridad y acumulador de presión en cada bomba y control de fugas. Previa solicitud, los equipos también están disponibles para 60 Hz.