Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I
Un plus en presión: la hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente HDS 10/21-4 St con quemador de aceite está diseñada para un uso continuo e intensivo y limpia con una presión de hasta 210 bar.
La HDS 10/21-4 St es una hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente con quemador de aceite que aporta un plus de alta presión: hasta 210 bar de presión para acabar incluso con la suciedad más incrustada. El motor eléctrico de 4 polos y baja velocidad ofrece una gran potencia para un uso continuo y exigente. La robusta bomba de cigüeñal con culata de latón proporciona hasta 1000 litros de agua por hora. El depósito de almacenamiento de agua lleva integrada una protección contra la descalcificación y un filtro de agua para proteger la bomba. El detergente se aspira y se dosifica con precisión mediante una válvula. Se indica cuando el depósito de detergente está vacío. La supervisión electrónica del quemador de aceite y de toda la tecnología garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. Un intuitivo selector giratorio o un control remoto opcional facilitan el manejo. Las tareas de servicio y mantenimiento también se han diseñado para que resulten sencillas. La amplia gama de accesorios disponibles permite personalizar la HDS 10/21-4 St para una gran variedad de tareas de limpieza. El equipo puede complementarse con un manómetro y un contador de horas, una segunda unidad de dosificación del detergente y un sistema de descarga de presión.
Características y ventajas
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
- La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil.
- Especialmente robusto y de larga vida útil.
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.
Electromotor de cuatro polos refrigerado por agua
- Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
- El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil.
- Para una potencia alta y unos costes de mantenimiento bajos.
Tecnología de quemadores eficiente
- Quemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones.
- Probada y eficiente tecnología de quemadores de Kärcher para un bajo consumo de combustible.
- Quemador de alto rendimiento (> 91 %), bajo consumo de combustible y muy bajas emisiones de gases de escape.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
- Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión.
- El control de la temperatura de la llama y de los gases de escape, la protección contra la escasez de agua/la sobrepresión, la protección contra la calcificación con indicador de vaciado y el control de averías garantizan un funcionamiento seguro y de larga vida útil.
Equipamiento de alta calidad
- El depósito de almacenamiento de agua integrado con protección contra la calcificación e indicador de depósito vacío protege el serpentín y todo el sistema contra los depósitos de cal.
- La carcasa y el bastidor son robustos ya que están fabricados en acero con recubrimiento de polvo.
- El sistema de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de depósito vacío forma parte del equipamiento estándar de alta calidad.
Manejo sencillo y cómodo
- Un selector giratorio para todas las funciones. Para un manejo sencillo y rápido sin necesidad de una complicada formación.
- La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo.
- Especialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso.
Filtro fino para agua grande y transparente
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
- Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
- Cómodo acceso, fácil limpieza.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
- El ajuste de la dosificación permite dosificar con precisión los detergentes en función del grado de suciedad.
- Para una dosificación del detergente continua y exacta.
Mantenimiento fácil y sencillo
- Fácil acceso a todos los componentes relacionados con el servicio y el mantenimiento.
- Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
- La visualización de los códigos de error, el estado de funcionamiento, el intervalo de mantenimiento de la bomba y la supervisión del funcionamiento defectuoso del quemador y de todo el equipo facilitan el mantenimiento.
Alta flexibilidad
- Opcionalmente, el equipo puede manejarse con un control remoto.
- Kärcher ofrece los accesorios adecuados para hidrolimpiadoras para cada aplicación y tarea de limpieza de su amplia gama.
- Opcionalmente, se dispone de un contador de horas y un manómetro, así como de una descarga de presión automática para proteger los accesorios y las tuberías.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Presión de trabajo (bar)
|210
|Presión máx. (bar)
|235
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 30
|Potencia de conexión (kW)
|8
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|6,5
|Energía térmica (kW)
|77
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Seguridad (A)
|25
|Peso (con accesorios) (kg)
|160
|Peso (con embalaje) (kg)
|170
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1142 x 578 x 790
Incluido en el equipamiento de serie
- Vigilancia de llamas
- Preparada para servomando
- Preparada para control remoto
- Boquilla de alto rendimiento
- Función de detergente: Aspiración
Equipamiento
- Varilla de medición de aceite
- Mirilla del nivel de aceite
- Preparado para la aspiración de detergente
- Dosificación RM1
- Protección contra funcionamiento en seco
- Filtro fino para agua de gran tamaño
- Depósito de reserva con válvula de flotador
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor refrigerado por agua
- Bastidor y cubierta: Acero con recubrimiento de polvo
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y vehículos
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
- Ideal para múltiples aplicaciones en el sector logístico y del transporte
- Agricultura
- En naves de producción y talleres en los que se requiere agua caliente
- Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
- Uso versátil en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Servicio público
- Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola