La HDS 10/21-4 St es una hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente con quemador de aceite que aporta un plus de alta presión: hasta 210 bar de presión para acabar incluso con la suciedad más incrustada. El motor eléctrico de 4 polos y baja velocidad ofrece una gran potencia para un uso continuo y exigente. La robusta bomba de cigüeñal con culata de latón proporciona hasta 1000 litros de agua por hora. El depósito de almacenamiento de agua lleva integrada una protección contra la descalcificación y un filtro de agua para proteger la bomba. El detergente se aspira y se dosifica con precisión mediante una válvula. Se indica cuando el depósito de detergente está vacío. La supervisión electrónica del quemador de aceite y de toda la tecnología garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. Un intuitivo selector giratorio o un control remoto opcional facilitan el manejo. Las tareas de servicio y mantenimiento también se han diseñado para que resulten sencillas. La amplia gama de accesorios disponibles permite personalizar la HDS 10/21-4 St para una gran variedad de tareas de limpieza. El equipo puede complementarse con un manómetro y un contador de horas, una segunda unidad de dosificación del detergente y un sistema de descarga de presión.