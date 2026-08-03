Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I

Un plus en presión: la hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente HDS 10/21-4 St con quemador de aceite está diseñada para un uso continuo e intensivo y limpia con una presión de hasta 210 bar.

La HDS 10/21-4 St es una hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente con quemador de aceite que aporta un plus de alta presión: hasta 210 bar de presión para acabar incluso con la suciedad más incrustada. El motor eléctrico de 4 polos y baja velocidad ofrece una gran potencia para un uso continuo y exigente. La robusta bomba de cigüeñal con culata de latón proporciona hasta 1000 litros de agua por hora. El depósito de almacenamiento de agua lleva integrada una protección contra la descalcificación y un filtro de agua para proteger la bomba. El detergente se aspira y se dosifica con precisión mediante una válvula. Se indica cuando el depósito de detergente está vacío. La supervisión electrónica del quemador de aceite y de toda la tecnología garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. Un intuitivo selector giratorio o un control remoto opcional facilitan el manejo. Las tareas de servicio y mantenimiento también se han diseñado para que resulten sencillas. La amplia gama de accesorios disponibles permite personalizar la HDS 10/21-4 St para una gran variedad de tareas de limpieza. El equipo puede complementarse con un manómetro y un contador de horas, una segunda unidad de dosificación del detergente y un sistema de descarga de presión.

Características y ventajas
Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento
  • La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil.
  • Especialmente robusto y de larga vida útil.
  • Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.
Electromotor de cuatro polos refrigerado por agua
  • Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
  • El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil.
  • Para una potencia alta y unos costes de mantenimiento bajos.
Tecnología de quemadores eficiente
  • Quemador de gran potencia con serpentín de calefacción y encendido permanente sin explosiones.
  • Probada y eficiente tecnología de quemadores de Kärcher para un bajo consumo de combustible.
  • Quemador de alto rendimiento (> 91 %), bajo consumo de combustible y muy bajas emisiones de gases de escape.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
  • Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
  • Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión.
  • El control de la temperatura de la llama y de los gases de escape, la protección contra la escasez de agua/la sobrepresión, la protección contra la calcificación con indicador de vaciado y el control de averías garantizan un funcionamiento seguro y de larga vida útil.
Equipamiento de alta calidad
  • El depósito de almacenamiento de agua integrado con protección contra la calcificación e indicador de depósito vacío protege el serpentín y todo el sistema contra los depósitos de cal.
  • La carcasa y el bastidor son robustos ya que están fabricados en acero con recubrimiento de polvo.
  • El sistema de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de depósito vacío forma parte del equipamiento estándar de alta calidad.
Manejo sencillo y cómodo
  • Un selector giratorio para todas las funciones. Para un manejo sencillo y rápido sin necesidad de una complicada formación.
  • La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo.
  • Especialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso.
Filtro fino para agua grande y transparente
  • Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
  • Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
  • Cómodo acceso, fácil limpieza.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
  • El ajuste de la dosificación permite dosificar con precisión los detergentes en función del grado de suciedad.
  • Para una dosificación del detergente continua y exacta.
Mantenimiento fácil y sencillo
  • Fácil acceso a todos los componentes relacionados con el servicio y el mantenimiento.
  • Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
  • La visualización de los códigos de error, el estado de funcionamiento, el intervalo de mantenimiento de la bomba y la supervisión del funcionamiento defectuoso del quemador y de todo el equipo facilitan el mantenimiento.
Alta flexibilidad
  • Opcionalmente, el equipo puede manejarse con un control remoto.
  • Kärcher ofrece los accesorios adecuados para hidrolimpiadoras para cada aplicación y tarea de limpieza de su amplia gama.
  • Opcionalmente, se dispone de un contador de horas y un manómetro, así como de una descarga de presión automática para proteger los accesorios y las tuberías.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500 - 1000
Presión de trabajo (bar) 210
Presión máx. (bar) 235
Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C) máx. 80
Temperatura de entrada (°C) máx. 30
Potencia de conexión (kW) 8
Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h) 6,5
Energía térmica (kW) 77
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 1″
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Movilidad Estacionario
Seguridad (A) 25
Peso (con accesorios) (kg) 160
Peso (con embalaje) (kg) 170
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1142 x 578 x 790

Incluido en el equipamiento de serie

  • Vigilancia de llamas
  • Preparada para servomando
  • Preparada para control remoto
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Función de detergente: Aspiración

Equipamiento

  • Varilla de medición de aceite
  • Mirilla del nivel de aceite
  • Preparado para la aspiración de detergente
  • Dosificación RM1
  • Protección contra funcionamiento en seco
  • Filtro fino para agua de gran tamaño
  • Depósito de reserva con válvula de flotador
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
  • Motor refrigerado por agua
  • Bastidor y cubierta: Acero con recubrimiento de polvo
Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I
Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I
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Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I
Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I
Hidrolimpiadora HDS 10/21 -4 St UE-I
Campos de aplicación
  • Para la limpieza de equipos y vehículos
  • Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
  • Ideal para múltiples aplicaciones en el sector logístico y del transporte
  • Agricultura
  • En naves de producción y talleres en los que se requiere agua caliente
  • Adecuado para uso en naves de producción, almacenamiento, logística e industria pesada
  • Uso versátil en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
  • Servicio público
  • Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
  • Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
Accesorios
Detergentes