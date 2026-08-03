Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St

Cómodo manejo, alto nivel de seguridad y robustez: potente hidrolimpiadora estacionaria de agua fría con 1000 l/h y 210 bar.

Esta hidrolimpiadora estacionaria de agua fría para una temperatura de entrada de agua de hasta 60 °C impresiona con un volumen de caudal de 1000 l/h y una impresionante presión de trabajo de 210 bares. Su alto rendimiento permite un uso continuo en condiciones exigentes, por ejemplo en el sector agrícola o industrial. La robusta carcasa y el bastidor de acero con recubrimiento de polvo, la estable bomba de cigüeñal con cabezal de latón y el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta con refrigeración por agua garantizan robustez y una larga vida útil. El equipo también dispone de un depósito de almacenamiento de agua integrado con protección contra funcionamiento en seco e indicador de vacío. El detergente se suministra a través de un sistema de aspiración especial con una válvula de dosificación, y también aquí existe un indicador de depósito vacío. El equipo está equipado con un selector giratorio de gran tamaño para un manejo cómodo, y los trabajos de instalación y mantenimiento también pueden realizarse rápidamente. Los accesorios no están incluidos en el equipo de serie y están disponibles en todos los puntos de uso: manómetro y contador de horas, aspiración para el segundo detergente, descarga de presión automática y mandos a distancia.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St: Gran durabilidad y resistencia
Gran durabilidad y resistencia
Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima. El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil. La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil.
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St: Equipamiento de alta calidad
Equipamiento de alta calidad
Robusto bastidor y cubierta de acero con recubrimiento en polvo. Depósito de reserva con válvula de flotador y protección contra funcionamiento en seco. Preparado para la conexión de mandos a distancia.
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St: Manejo sencillo
Manejo sencillo
Un solo selector giratorio para todas las funciones garantiza un servicio sencillo sin programaciones costosas. La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo. Especialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso.
Diseño robusto para tareas de limpieza exigentes
  • Adecuado también para el uso diario.
  • Aplicaciones en condiciones exigentes.
  • Equipo innovador, de larga vida útil, robusto y, por lo tanto, muy económico.
Entrada de detergente
  • El sistema de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de depósito vacío forma parte del equipamiento estándar de alta calidad.
  • Dosificación del detergente en el lado de aspiración.
  • Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior
  • La descarga de presión automática está disponible opcionalmente.
  • Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
  • El manómetro y el contador de horas de funcionamiento están disponibles opcionalmente.
Gran filtro de agua integrado
  • El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la bomba de forma óptima.
  • Cómodo acceso, fácil limpieza.
  • Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
  • Protección de la bomba contra funcionamiento en seco.
  • Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
  • Protege contra sobretensiones y baja tensión.
Visualización: códigos de error, estado de funcionamiento, intervalos de mantenimiento
  • Fácil acceso a todos los componentes relacionados con el servicio y el mantenimiento.
  • Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
Listo para el uso rápidamente
  • Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
  • Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
  • El equipo está listo en todo momento para obtener la máxima productividad y flexibilidad.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500 - 1000
Presión de trabajo (bar/MPa) 50 - 210 / 5 - 21
Presión máx. (bar/MPa) 250 / 25
Temperatura de entrada (°C) 60
Potencia de conexión (kW) 7,5
Seguridad (A) 16
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 1″
Número de usuarios 1
Movilidad Estacionario
Peso (con accesorios) (kg) 74
Peso (con embalaje) (kg) 83,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 800 x 605 x 600

Incluido en el equipamiento de serie

  • Servomando
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Bastidor y cubierta: Acero con recubrimiento de polvo
  • Preparada para servomando
  • Preparado para la aspiración de detergente

Equipamiento

  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
  • Protección contra funcionamiento en seco
  • Filtro fino para agua de gran tamaño
  • Depósito de reserva con válvula de flotador
  • Preparada para control remoto
  • Dosificación RM1
  • Mirilla del nivel de aceite
  • Varilla de medición de aceite
  • Motor refrigerado por agua
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos y equipos para el sector automovilístico, industrial o agrícola
  • Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
  • Ideal para talleres de todo tipo, empresas de alquiler de vehículos y estaciones de lavado de coches
  • Uso versátil en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
  • Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
  • Limpieza de establos en el sector agrícola
  • Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
  • Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
  • Servicio público
Accesorios
Detergentes