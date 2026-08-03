Hidrolimpiadora HD 10/21-4 St
Cómodo manejo, alto nivel de seguridad y robustez: potente hidrolimpiadora estacionaria de agua fría con 1000 l/h y 210 bar.
Esta hidrolimpiadora estacionaria de agua fría para una temperatura de entrada de agua de hasta 60 °C impresiona con un volumen de caudal de 1000 l/h y una impresionante presión de trabajo de 210 bares. Su alto rendimiento permite un uso continuo en condiciones exigentes, por ejemplo en el sector agrícola o industrial. La robusta carcasa y el bastidor de acero con recubrimiento de polvo, la estable bomba de cigüeñal con cabezal de latón y el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta con refrigeración por agua garantizan robustez y una larga vida útil. El equipo también dispone de un depósito de almacenamiento de agua integrado con protección contra funcionamiento en seco e indicador de vacío. El detergente se suministra a través de un sistema de aspiración especial con una válvula de dosificación, y también aquí existe un indicador de depósito vacío. El equipo está equipado con un selector giratorio de gran tamaño para un manejo cómodo, y los trabajos de instalación y mantenimiento también pueden realizarse rápidamente. Los accesorios no están incluidos en el equipo de serie y están disponibles en todos los puntos de uso: manómetro y contador de horas, aspiración para el segundo detergente, descarga de presión automática y mandos a distancia.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistenciaFiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima. El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil. La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil.
Equipamiento de alta calidadRobusto bastidor y cubierta de acero con recubrimiento en polvo. Depósito de reserva con válvula de flotador y protección contra funcionamiento en seco. Preparado para la conexión de mandos a distancia.
Manejo sencilloUn solo selector giratorio para todas las funciones garantiza un servicio sencillo sin programaciones costosas. La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo. Especialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso.
Diseño robusto para tareas de limpieza exigentes
- Adecuado también para el uso diario.
- Aplicaciones en condiciones exigentes.
- Equipo innovador, de larga vida útil, robusto y, por lo tanto, muy económico.
Entrada de detergente
- El sistema de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de depósito vacío forma parte del equipamiento estándar de alta calidad.
- Dosificación del detergente en el lado de aspiración.
- Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
Siempre flexible gracias a su rápida capacidad de equipamiento posterior
- La descarga de presión automática está disponible opcionalmente.
- Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
- El manómetro y el contador de horas de funcionamiento están disponibles opcionalmente.
Gran filtro de agua integrado
- El filtro fino para agua de gran tamaño se encarga de proteger la bomba de forma óptima.
- Cómodo acceso, fácil limpieza.
- Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
- Protección de la bomba contra funcionamiento en seco.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
- Protege contra sobretensiones y baja tensión.
Visualización: códigos de error, estado de funcionamiento, intervalos de mantenimiento
- Fácil acceso a todos los componentes relacionados con el servicio y el mantenimiento.
- Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
Listo para el uso rápidamente
- Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
- Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
- El equipo está listo en todo momento para obtener la máxima productividad y flexibilidad.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|50 - 210 / 5 - 21
|Presión máx. (bar/MPa)
|250 / 25
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Potencia de conexión (kW)
|7,5
|Seguridad (A)
|16
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Número de usuarios
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Peso (con accesorios) (kg)
|74
|Peso (con embalaje) (kg)
|83,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|800 x 605 x 600
Incluido en el equipamiento de serie
- Servomando
- Boquilla de alto rendimiento
- Bastidor y cubierta: Acero con recubrimiento de polvo
- Preparada para servomando
- Preparado para la aspiración de detergente
Equipamiento
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Protección contra funcionamiento en seco
- Filtro fino para agua de gran tamaño
- Depósito de reserva con válvula de flotador
- Preparada para control remoto
- Dosificación RM1
- Mirilla del nivel de aceite
- Varilla de medición de aceite
- Motor refrigerado por agua
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos y equipos para el sector automovilístico, industrial o agrícola
- Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
- Ideal para talleres de todo tipo, empresas de alquiler de vehículos y estaciones de lavado de coches
- Uso versátil en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Para tareas de limpieza en la industria alimentaria y la industria química
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
- Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
- Servicio público