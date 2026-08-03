Esta hidrolimpiadora estacionaria de agua fría para una temperatura de entrada de agua de hasta 60 °C impresiona con un volumen de caudal de 1000 l/h y una impresionante presión de trabajo de 210 bares. Su alto rendimiento permite un uso continuo en condiciones exigentes, por ejemplo en el sector agrícola o industrial. La robusta carcasa y el bastidor de acero con recubrimiento de polvo, la estable bomba de cigüeñal con cabezal de latón y el motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta con refrigeración por agua garantizan robustez y una larga vida útil. El equipo también dispone de un depósito de almacenamiento de agua integrado con protección contra funcionamiento en seco e indicador de vacío. El detergente se suministra a través de un sistema de aspiración especial con una válvula de dosificación, y también aquí existe un indicador de depósito vacío. El equipo está equipado con un selector giratorio de gran tamaño para un manejo cómodo, y los trabajos de instalación y mantenimiento también pueden realizarse rápidamente. Los accesorios no están incluidos en el equipo de serie y están disponibles en todos los puntos de uso: manómetro y contador de horas, aspiración para el segundo detergente, descarga de presión automática y mandos a distancia.