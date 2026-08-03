Remolque de alta presión HD 9/23 De Tr1 preconfigurado
Remolque de alta presión de agua fría HD 9/23 De Tr1 para jornadas de trabajo largas, con autonomía y movilidad, en obras de construcción y en el ámbito municipal. Con motor diésel Yanmar y un depósito de agua de 1000 litros.
Con una presión de trabajo de 230 bar y potencia de arrastre de hasta 930 litros por hora, nuestro remolque móvil de alta presión HD 9/23 De Tr1 cuenta con suficientes reservas de potencia para ejecutar sin problemas incluso las tareas de limpieza de alta presión más exigentes. De esta forma, resulta ideal, por ejemplo, para la utilización en el ámbito municipal o en el sector de la construcción. Equipado con un motor diésel Yanmar (UE fase V) eficiente, ecológico y de gran potencia y un depósito de agua de 1000 litros, este equipo de diseño robusto tiene un funcionamiento totalmente independiente del suministro externo de corriente y agua. El HD 9/23 De Tr1 preconfigurado viene equipado de fábrica con amortiguadores, paquete de accesorios Premium, enrollador de mangueras de alta presión, chapa protectora frontal, lona de cubierta para la parte posterior, gancho para grúa, contador de horas y garrafa de combustible adicional de 20 litros. Está equipado con nuestra pistola de alta presión EASY!Force, innovadora y muy ergonómica, es fácil de manejar y ofrece numerosas opciones de almacenamiento.
Características y ventajas
Independiente del suministro externo de corriente o de aguaDepósito de 1000 litros para una utilización de una hora como mínimo a plena potencia. Concepto de remolque integrado para una elevada movilidad y la máxima independencia. Los potentes motores diésel Yanmar permiten el uso autónomo sin fuentes de corriente externas.
Manejo sencillo y cómodoManejo especialmente sencillo: perfecto para el uso en flotas de alquiler. Cómodo equipamiento con arranque eléctrico de los motores y enrollador de mangueras opcional. Compartimento en la parte posterior para el almacenamiento de garrafas de combustible y otros accesorios.
Diseño robusto para tareas de limpieza exigentesProbada y fiable tecnología de alta presión Kärcher de larga vida útil. Arco frontal de protección y lona de cubierta trasera para una protección adicional del equipo disponibles opcionalmente. El sistema anticongelante integrado permite el empleo del equipo en cualquier estación del año.
Versión de remolque preconfigurada
- Con amortiguadores, enrollador de mangueras, gancho para grúa y paquete de accesorios Premium de fábrica.
- Con chapa protectora frontal, lona de cubierta, contador de horas y garrafa de combustible (20 l).
Especificaciones
Características técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 930
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 V
|Peso (con accesorios) (kg)
|569,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|3402 x 1496 x 1435
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Longitud de la manguera de alta presión: 30 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 1050 mm
- Servomando
- Boquilla de alto rendimiento
- Boquilla turbo
Equipamiento
- Función de detergente: Aspiración
Campos de aplicación
- Limpieza a alta presión en el sector de la construcción, como en máquinas y vehículos de construcción
- Para el alquiler a través de flotas de alquiler para los más diversos trabajos de limpieza
- Ideal para empresas de limpieza, por ejemplo, para la eliminación de grafitis
- Limpieza a alta presión móvil en el entorno municipal como, por ejemplo, en parques