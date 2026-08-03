Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Hidrolimpiadora estacionaria de agua fría con bastidor robusto y cubierta de acero inoxidable. Potente con 800 l/h y 180 bares, equipamiento de alta calidad y gran seguridad de funcionamiento.
Robusta, potente y fácil de manejar: esta hidrolimpiadora estacionaria de agua fría de hasta 85 °C en la entrada de agua con bomba de presión previa es ideal para el uso continuo en la industria alimentaria. Impresiona con un volumen de caudal de 800 l/h y una presión de 180 bares. La hidrolimpiadora incluye un depósito de almacenamiento de agua con protección contra descalcificación y funcionamiento en seco, incluido un indicador de vacío para la protección contra descalcificación. También hay una unidad de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de vacío. Impresiona por su larga vida útil gracias a su robusta bomba de cigüeñal con bomba de cigüeñall de latón y su robusto bastidor y carcasa de acero inoxidable. El motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta garantiza una larga vida útil y el sistema de supervisión electrónica garantiza un funcionamiento seguro. El manejo es cómodo gracias al selector giratorio de gran tamaño, y la instalación y el mantenimiento también son sencillos e intuitivos. El equipo se suministra sin accesorios, que pueden seleccionarse en cualquier punto de uso: manómetro, contador de horas, aspiración para segundo detergente, descarga de presión automática y varios mandos a distancia.
Características y ventajas
Equipamiento de alta calidadDepósito de reserva con válvula, protección contra la descalcificación y protección contra funcionamiento en seco. Bastidor y cubierta de acero inoxidable muy robustos. Opcionalmente, el equipo puede manejarse con un control remoto.
Gran durabilidad y resistenciaLa resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil. Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima. Electromotor de cuatro polos de marcha lenta (refrigerado por aire).
Manejo sencillo y sin complicacionesUn solo selector giratorio para todas las funciones garantiza un servicio sencillo sin programaciones costosas. Especialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso. Los LED indican la disponibilidad de uso, la falta de agua y los intervalos de servicio.
El diseño robusto permite incluso usos más exigentes
- Adecuado también para el uso diario.
- Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.
Aspiración de detergente con válvula e indicador de vacío
- Para una dosificación del detergente continua y exacta.
- Dosificación del detergente en el lado de aspiración.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
- Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión.
- Apagado cuando hay poca agua, LED: listo, servicio, error.
- Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
Gran filtro de agua integrado
- Un filtro fino para agua de gran tamaño para proteger la bomba de la suciedad.
- Cómodo acceso, fácil limpieza.
- Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
Fácil instalación y mantenimiento
- Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
- La instalación rápida y sencilla ahorra costes de montaje.
- Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
- El manómetro y el contador de horas de funcionamiento están disponibles opcionalmente.
- La descarga de presión automática está disponible opcionalmente.
- Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
Listo para el uso rápidamente
- El equipo está listo en todo momento para obtener la máxima productividad y flexibilidad.
- Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
- Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 800
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Presión máx. (bar/MPa)
|240 / 24
|Temperatura de entrada (°C)
|85
|Potencia de conexión (kW)
|5,5
|Seguridad (A)
|16
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Número de usuarios
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Peso (con accesorios) (kg)
|75
|Peso (con embalaje) (kg)
|84,8
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|800 x 605 x 600
Incluido en el equipamiento de serie
- Servomando
- Boquilla de alto rendimiento
- Bastidor y cubierta: Acero inoxidable
- Preparada para servomando
- Preparado para la aspiración de detergente
Equipamiento
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Bomba de presión previa
- Protección contra calcificación
- Protección contra funcionamiento en seco
- Filtro fino para agua de gran tamaño
- Depósito de reserva con válvula de flotador
- Preparada para control remoto
- Dosificación RM1
- Mirilla del nivel de aceite
- Varilla de medición de aceite
- Motor refrigerado por aire
Campos de aplicación
- Ideal para la limpieza en la industria alimentaria
- Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y química
- Limpieza de vehículos
- Para la limpieza de equipos y vehículos
- Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Agricultura
- Industria
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- Para una limpieza a alta presión con agua fría o caliente