Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H

Hidrolimpiadora estacionaria de agua fría con bastidor robusto y cubierta de acero inoxidable. Potente con 800 l/h y 180 bares, equipamiento de alta calidad y gran seguridad de funcionamiento.

Robusta, potente y fácil de manejar: esta hidrolimpiadora estacionaria de agua fría de hasta 85 °C en la entrada de agua con bomba de presión previa es ideal para el uso continuo en la industria alimentaria. Impresiona con un volumen de caudal de 800 l/h y una presión de 180 bares. La hidrolimpiadora incluye un depósito de almacenamiento de agua con protección contra descalcificación y funcionamiento en seco, incluido un indicador de vacío para la protección contra descalcificación. También hay una unidad de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de vacío. Impresiona por su larga vida útil gracias a su robusta bomba de cigüeñal con bomba de cigüeñall de latón y su robusto bastidor y carcasa de acero inoxidable. El motor eléctrico de 4 polos de marcha lenta garantiza una larga vida útil y el sistema de supervisión electrónica garantiza un funcionamiento seguro. El manejo es cómodo gracias al selector giratorio de gran tamaño, y la instalación y el mantenimiento también son sencillos e intuitivos. El equipo se suministra sin accesorios, que pueden seleccionarse en cualquier punto de uso: manómetro, contador de horas, aspiración para segundo detergente, descarga de presión automática y varios mandos a distancia.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H: Equipamiento de alta calidad
Equipamiento de alta calidad
Depósito de reserva con válvula, protección contra la descalcificación y protección contra funcionamiento en seco. Bastidor y cubierta de acero inoxidable muy robustos. Opcionalmente, el equipo puede manejarse con un control remoto.
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H: Gran durabilidad y resistencia
Gran durabilidad y resistencia
La resistente bomba de cigüeñal con culata de latón y los materiales de gran calidad aseguran una larga vida útil. Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima. Electromotor de cuatro polos de marcha lenta (refrigerado por aire).
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H: Manejo sencillo y sin complicaciones
Manejo sencillo y sin complicaciones
Un solo selector giratorio para todas las funciones garantiza un servicio sencillo sin programaciones costosas. Especialmente fácil de usar gracias a los símbolos autoexplicativos. No requiere una larga formación sobre el uso. Los LED indican la disponibilidad de uso, la falta de agua y los intervalos de servicio. 
El diseño robusto permite incluso usos más exigentes
  • Adecuado también para el uso diario.
  • Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable.
  • Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.
Aspiración de detergente con válvula e indicador de vacío
  • Para una dosificación del detergente continua y exacta.
  • Dosificación del detergente en el lado de aspiración.
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
  • Desconexión en caso de sobretensión / baja tensión.
  • Apagado cuando hay poca agua, LED: listo, servicio, error.
  • Desconexión en caso de fuga o fallo de fase.
Gran filtro de agua integrado
  • Un filtro fino para agua de gran tamaño para proteger la bomba de la suciedad.
  • Cómodo acceso, fácil limpieza.
  • Garantiza una larga vida útil de todos los componentes conductores de alta presión.
Fácil instalación y mantenimiento
  • Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
  • La instalación rápida y sencilla ahorra costes de montaje.
  • Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
Amplia oferta de accesorios y kits de montaje
  • El manómetro y el contador de horas de funcionamiento están disponibles opcionalmente.
  • La descarga de presión automática está disponible opcionalmente.
  • Opcional: segunda aspiración con válvula e indicador de vacío.
Listo para el uso rápidamente
  • El equipo está listo en todo momento para obtener la máxima productividad y flexibilidad.
  • Disponible con solo pulsar un botón, sin tiempos de equipamiento ni transporte de equipos móviles.
  • Tan pronto como se acciona la pistola, la bomba comienza a impulsar. Esto permite trabajar cómodamente en cualquiera de los puntos de toma.
Especificaciones

Características técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 3
Tensión (V) 400
Frecuencia (Hz) 50
Caudal (l/h) 500 - 800
Presión de trabajo (bar/MPa) 50 - 180 / 5 - 18
Presión máx. (bar/MPa) 240 / 24
Temperatura de entrada (°C) 85
Potencia de conexión (kW) 5,5
Seguridad (A) 16
Cable de conexión (m) 5
Entrada de agua 1″
Número de usuarios 1
Movilidad Estacionario
Peso (con accesorios) (kg) 75
Peso (con embalaje) (kg) 84,8
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 800 x 605 x 600

Incluido en el equipamiento de serie

  • Servomando
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Bastidor y cubierta: Acero inoxidable
  • Preparada para servomando
  • Preparado para la aspiración de detergente

Equipamiento

  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
  • Bomba de presión previa
  • Protección contra calcificación
  • Protección contra funcionamiento en seco
  • Filtro fino para agua de gran tamaño
  • Depósito de reserva con válvula de flotador
  • Preparada para control remoto
  • Dosificación RM1
  • Mirilla del nivel de aceite
  • Varilla de medición de aceite
  • Motor refrigerado por aire
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Hidrolimpiadora HD 8/18-4 St H
Campos de aplicación
  • Ideal para la limpieza en la industria alimentaria
  • Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria, cosmética y química
  • Limpieza de vehículos
  • Para la limpieza de equipos y vehículos
  • Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
  • Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
  • Agricultura
  • Industria
  • Limpieza de establos en el sector agrícola
  • Para una limpieza a alta presión con agua fría o caliente
Accesorios
Detergentes