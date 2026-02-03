Hidrolimpiadora HD 10/15-4 Cage Food
La limpiadora de alta presión HD 10/15-4 Cage Food con presión de trabajo de 150 bar. Todas las piezas que conducen agua son aptas para el contacto con alimentos. Esto la hace idónea para el uso industrial en el sector alimentario.
Con una resistencia al agua caliente de 85 °C y unos altos valores de rendimiento, nuestra limpiadora de alta presión con agua fría HD 10/15-4 Cage Food convence en su uso en el sector alimentario comercial. Su bastidor de larga vida útil está compuesto por acero inoxidable, y la manguera de alta presión y las ruedas están fabricadas por material que no deja marcas. Sus piezas que conducen agua son totalmente aptas para el contacto con alimentos. Tanto en cocinas, cámaras frigoríficas o almacenes: el equipo cumple sin esfuerzo con las más estrictas normas de higiene. Por si fuera poco, brilla con la innovadora tecnología. La innovadora pistola HD EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario y permite trabajar de forma prolongada y sin cansancio. Con los nuevos cierres rápidos patentados EASY!Lock es más fácil el montaje y desmontaje: en comparación con las conexiones con rosca convencionales, este proceso es cinco veces más rápido, pero al fin y al cabo es igual de resistente y tiene la misma larga vida útil.
Características y ventajas
Para los más altos requisitos higiénicosVersión en acero inoxidable. Todas las piezas en contacto con el agua de latón especial apto para uso alimentario.
Limpieza especialmente efectivaTemperatura de entrada de hasta 85 °C por la bomba de presión previa. Autorizada para detergente con cloro RM 734.
Requisitos higiénicosNo dejan marcas y son fáciles de manejar. Manguera de alta presión, apta para alimentos, que no descolora
Ahorro de fuerza y tiempo: pistola de alta presión EASY!Force y acoplamientos rápidos EASY!Lock
- Trabajar por fin sin realizar esfuerzos: con la pistola de alta presión EASY!Force.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|440 - 990
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 85
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Presión máx. (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Potencia de conexión (kW)
|6,4
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|78,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|86,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|650 x 521 x 1100
Incluido en el equipamiento de serie
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Food
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Aplicación para el uso con alimentos
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 400 bar
- Lanza de acero inoxidable: 1050 mm
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Función de detergente: 5 L
- Desconexión de presión
- Construcción en bastidor tubular cerrada con asa integrada para su transporte con grúa