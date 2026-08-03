Limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/20-4 S St Classic concebida para un funcionamiento duradero y eficaz que prolonga la vida útil en condiciones de trabajo exigentes. Este equipo estacionario de diseño muy robusto está equipado con una resistente bomba de cigüeñal de fácil ajuste y un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y por aire. Mientras la bomba está protegida con un filtro de agua integrado de fácil limpieza, el equipamiento restante habla por sí solo, ya que también la pistola, la lanza, la manguera de alta presión de 10 metros y la boquilla de alto rendimiento están incluidos en el equipo de serie. Para garantizar un manejo especialmente rápido y cómodo estos elementos están equipados además con nuestros innovadores acoplamientos rápidos EASY!Lock. Para lograr los mejores resultados de limpieza el equipo genera una presión de trabajo de hasta 200 bares a partir una potencia del motor de 7 kW y ofrece una capacidad de arrastre de 900 litros por hora. Asimismo, las tareas de servicio y mantenimiento se realizan en la HD 9/20-4 S St Classic con la misma agilidad que el montaje de su estable bastidor de acero en la pared o en el suelo.