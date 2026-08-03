Hidrolimpiadora HD 9/20-4 S ST Classic
Robusta y con gran capacidad de limpieza: la hidrolimpiadora estacionaria de agua fría HD 9/20-4 S St Classic para tareas de limpieza exigentes. Montaje, manejo y mantenimiento de lo más sencillos y sin esfuerzo.
Limpiadora de alta presión de agua fría HD 9/20-4 S St Classic concebida para un funcionamiento duradero y eficaz que prolonga la vida útil en condiciones de trabajo exigentes. Este equipo estacionario de diseño muy robusto está equipado con una resistente bomba de cigüeñal de fácil ajuste y un motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y por aire. Mientras la bomba está protegida con un filtro de agua integrado de fácil limpieza, el equipamiento restante habla por sí solo, ya que también la pistola, la lanza, la manguera de alta presión de 10 metros y la boquilla de alto rendimiento están incluidos en el equipo de serie. Para garantizar un manejo especialmente rápido y cómodo estos elementos están equipados además con nuestros innovadores acoplamientos rápidos EASY!Lock. Para lograr los mejores resultados de limpieza el equipo genera una presión de trabajo de hasta 200 bares a partir una potencia del motor de 7 kW y ofrece una capacidad de arrastre de 900 litros por hora. Asimismo, las tareas de servicio y mantenimiento se realizan en la HD 9/20-4 S St Classic con la misma agilidad que el montaje de su estable bastidor de acero en la pared o en el suelo.
Características y ventajas
Potente y resistente bomba de cigüeñal con cabezal cilíndrico de latón y pistones con manguitos cerámicosGran potencia con gran eficiencia. Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Robusto diseño estacionarioUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. Equipo de larga vida útil y robusto, lo que hace que sea muy rentable. El estable bastidor tubular protege el equipo en exigente uso continuo.
Accesorios Classic con conexiones EASY!LockAccesorios resistentes y de larga vida útil. Montaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios. Fácil manejo
Un concepto de máquina claro
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba.
- Nivel de llenado y calidad del aceite que se leen fácilmente con una mirilla y una varilla de sonda.
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón
- Aúna una refrigeración eficiente del agua con una resistente refrigeración por aire para una máxima potencia de refrigeración, incluso con oscilaciones en las temperaturas del agua y del entorno.
- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Los componentes de calidad acreditados de Kärcher garantizan una larga vida útil.
Uso intuitivo y fácil mantenimiento
- Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.
- Manejo sencillo.
- Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
Alta flexibilidad
- La amplia oferta de accesorios permite soluciones de limpieza ergonómicas y económicas en muchos sectores.
- Amplia gama de accesorios para aplicaciones múltiples.
- Mínimo gasto en montaje.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 - 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|450 - 900
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|50 - 200
|Presión máx. (bar)
|260
|Potencia de conexión (kW)
|7
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|047
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|49,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|55,4
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|720 x 522 x 418
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Mirilla del nivel de aceite
- Entrada de agua de latón
Campos de aplicación
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
- Limpieza de vehículos y equipos en el sector de la automoción, industria y agricultura
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Ideal para múltiples aplicaciones en el sector logístico y del transporte
- Industria
- Agricultura