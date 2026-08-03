Hidrolimpiadora HD 10/25-4 S ST Classic
Montaje, manejo y mantenimiento sencillos con los mejores resultados de limpieza: la robusta hidrolimpiadora estacionaria de agua fría HD 10/25-4 S St Classic.
La hidrolimpiadora estacionaria de agua fría HD 10/25-4 S St Classic de Kärcher, diseñada para tareas exigentes, destaca por sus extraordinarios resultados de limpieza, un manejo muy sencillo y un excelente equipamiento. Elementos incluidos de fábrica: pistola, lanza, manguera de alta presión de 10 metros y boquilla de alto rendimiento, siempre incluyendo nuestro innovador acoplamiento rápido EASY!Lock para un manejo cómodo y rápido. Con una potencia del motor de 8,8 kW el equipo genera una presión de trabajo de hasta 250 bares y ofrece una capacidad de arrastre de 1000 litros por hora. En el interior del equipo, una resistente bomba de cigüeñal de fácil ajuste con un cabezal cilíndrico de latón de alta calidad y el motor de 4 polos y funcionamiento lento con desconexión automática y refrigeración por agua y aire aseguran un funcionamiento duradero y eficaz que prolonga la vida útil. Además, un filtro de agua de fácil limpieza protege la bomba de manera eficiente contra la suciedad. Las tareas rutinarias de servicio y mantenimiento se realizan en la HD 10/25-4 S St Classic con la misma agilidad que el montaje de su estable bastidor de acero en la pared o en el suelo.
Características y ventajas
Potente y resistente bomba de cigüeñal con cabezal cilíndrico de latón y pistones con manguitos cerámicosGran potencia con gran eficiencia. Larga vida útil con reducidos gastos de mantenimiento. Con función de aspiración y una temperatura del agua de hasta 60 °C.
Robusto diseño estacionarioUn resistente bastidor de tubos de acero protege el equipo contra daños de forma segura. El robusto bastidor tubular de acero protege todos los componentes. Opciones de almacenamiento integradas para los accesorios.
Accesorios Classic con conexiones EASY!LockMontaje y desmontaje rápidos, así como fácil cambio de los accesorios. Accesorios resistentes y de larga vida útil. Fácil manejo
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire, resistente bomba con pistones de acero inoxidable y cabezal cilíndrico de latón
- Los componentes de calidad acreditados de Kärcher garantizan una larga vida útil.
- Para proporcionar una larga vida útil y una gran fiabilidad.
- Para una potencia alta y unos costes de mantenimiento bajos.
Un concepto de máquina claro
- Gran filtro de agua para proteger la bomba.
- La presión y la cantidad de agua se ajustan directamente en la bomba.
- Nivel de llenado y calidad del aceite que se leen fácilmente con una mirilla y una varilla de sonda.
Uso intuitivo y fácil mantenimiento
- Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.
- Buena accesibilidad para un servicio sencillo y un mantenimiento sin dificultades.
- Manejo sencillo.
Alta flexibilidad
- Amplia gama de accesorios para aplicaciones múltiples.
- La amplia oferta de accesorios permite soluciones de limpieza ergonómicas y económicas en muchos sectores.
- Mínimo gasto en montaje.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|376 - 424
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar)
|60 - 250
|Presión máx. (bar)
|310
|Potencia de conexión (kW)
|8,8
|Cable de conexión (m)
|5
|Tamaño de la boquilla
|045
|Entrada de agua
|1″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|48,4
|Peso (con embalaje) (kg)
|54,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|720 x 522 x 418
Incluido en el equipamiento de serie
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor trifásico de 4 polos con refrigeración por agua y aire
- Desconexión de presión
- Filtro fino para agua integrado
- Entrada de agua de latón
Campos de aplicación
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
- Limpieza de vehículos y equipos en el sector de la automoción, industria y agricultura
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola
- Limpieza con alta presión de equipos y equipamiento en el ámbito de la construcción, agricultura y servicios municipales
- Para la limpieza de naves de producción, almacenes, centros de logística y zonas de carga
- Ideal para múltiples aplicaciones en el sector logístico y del transporte
- Industria
- Agricultura