La hidrolimpiadora estacionaria de agua fría HD 10/25-4 S St Classic de Kärcher, diseñada para tareas exigentes, destaca por sus extraordinarios resultados de limpieza, un manejo muy sencillo y un excelente equipamiento. Elementos incluidos de fábrica: pistola, lanza, manguera de alta presión de 10 metros y boquilla de alto rendimiento, siempre incluyendo nuestro innovador acoplamiento rápido EASY!Lock para un manejo cómodo y rápido. Con una potencia del motor de 8,8 kW el equipo genera una presión de trabajo de hasta 250 bares y ofrece una capacidad de arrastre de 1000 litros por hora. En el interior del equipo, una resistente bomba de cigüeñal de fácil ajuste con un cabezal cilíndrico de latón de alta calidad y el motor de 4 polos y funcionamiento lento con desconexión automática y refrigeración por agua y aire aseguran un funcionamiento duradero y eficaz que prolonga la vida útil. Además, un filtro de agua de fácil limpieza protege la bomba de manera eficiente contra la suciedad. Las tareas rutinarias de servicio y mantenimiento se realizan en la HD 10/25-4 S St Classic con la misma agilidad que el montaje de su estable bastidor de acero en la pared o en el suelo.