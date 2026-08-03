Hidrolimpiadora HDS 8/18 -4 St EU-I
Uso continuo intensivo y larga vida útil: la hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente HDS 8/18-4 St con quemador de aceite realiza de forma fiable las tareas de limpieza más exigentes.
La HDS 8/18-4 St es una hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente de alta calidad bien equipada con quemador de aceite que está diseñada para un uso continuo intensivo. El motor eléctrico de 4 polos y baja velocidad ofrece una gran potencia. La robusta bomba de cigüeñal con culata de latón ofrece una elevada presión y proporciona grandes cantidades de agua caliente. Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba de las partículas de suciedad. El depósito de almacenamiento de agua integrado está equipado con una protección contra la descalcificación. El detergente se aspira y se dosifica con precisión mediante una válvula. Se indica cuando el depósito de detergente está vacío. La supervisión electrónica del quemador de aceite y de toda la tecnología garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. Un intuitivo selector giratorio o un control remoto opcional facilitan el manejo. Las tareas de servicio y mantenimiento también se han diseñado para que resulten sencillas. La amplia gama de accesorios disponibles permite personalizar la HDS 8/18-4 St para una gran variedad de tareas de limpieza. El equipo puede complementarse con un manómetro y un contador de horas, una segunda unidad de dosificación del detergente y un sistema de descarga de presión.
Características y ventajas
Robusta bomba de cigüeñal con culata de latón
- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.
- Especialmente robusto y de larga vida útil.
- Mayor vida útil, menor gasto de mantenimiento y costes reducidos. Ideal para aplicaciones industriales.
Equipamiento de alta calidad
- El depósito de almacenamiento de agua con protección contra la calcificación e indicador de depósito vacío protege el serpentín y todo el sistema de los depósitos de cal.
- La carcasa y el bastidor son robustos ya que están fabricados en acero con recubrimiento de polvo.
- En el volumen de suministro estándar se incluye una unidad de aspiración de detergente con válvula de dosificación e indicador de depósito vacío, y es posible añadir una segunda unidad opcionalmente.
Electromotor de cuatro polos refrigerado por agua
- El electromotor de cuatro polos y marcha lenta garantiza una larga vida útil.
- Motor refrigerado por agua para conseguir una elevada potencia y durabilidad.
- Muy bajas vibraciones del motor.
Seguro quemador Kärcher de máxima eficiencia
- Quemador de aceite de gran potencia con serpentín de calefacción vertical y encendido permanente sin explosiones.
- Se evita la condensación y la corrosión gracias al diseño vertical.
- Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz "Made in Germany".
Sistema de control electrónico para lograr la máxima seguridad operacional.
- Desconexión automática en caso de fuga o fallo de fase.
- Desconexión automática con exceso o falta de tensión.
- El control de la temperatura de la llama y de los gases de escape, la protección contra la escasez de agua/la sobrepresión, la protección contra la calcificación con indicador de vaciado y el control de averías garantizan un funcionamiento seguro y de larga vida útil.
Manejo sencillo y sin complicaciones
- Un solo selector giratorio para todas las funciones garantiza un servicio sencillo sin programaciones costosas.
- Concepto sencillo con símbolos autoexplicativos y panel de control claro.
- La práctica visualización de fallos informa a los usuarios inmediatamente y ahorra tiempo.
Sistema de aspiración y dosificación de detergente para unos resultados de limpieza todavía mejores
- Para una dosificación del detergente continua y exacta.
Mantenimiento fácil y sencillo
- Fácil acceso a todos los componentes relacionados con el servicio y el mantenimiento.
- Extensa red de asistencia técnica con técnicos óptimamente formados.
- La visualización de los códigos de error, el estado de funcionamiento, el intervalo de mantenimiento de la bomba y la supervisión del funcionamiento defectuoso del quemador y de todo el equipo facilitan el mantenimiento.
Filtro fino para agua grande y transparente
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
- Filtro de agua integrado que se desmonta y se limpia con facilidad.
- Prolonga la vida útil de los componentes y del equipo.
Alta flexibilidad
- Opcionalmente, el equipo puede manejarse con un control remoto.
Especificaciones
Características técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|3
|Tensión (V)
|400
|Frecuencia (Hz)
|50
|Caudal (l/h)
|500 - 800
|Presión de trabajo (bar)
|180
|Presión máx. (bar)
|215
|Temperatura máx. (con entrada a 12 °C) (°C)
|máx. 80
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 30
|Potencia de conexión (kW)
|5,5
|Consumo de gasóleo con plena carga (kg/h)
|5,1
|Energía térmica (kW)
|61
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|1″
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Movilidad
|Estacionario
|Seguridad (A)
|16
|Peso (con accesorios) (kg)
|160
|Peso (con embalaje) (kg)
|170
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|1142 x 578 x 790
Incluido en el equipamiento de serie
- Vigilancia de llamas
- Preparada para servomando
- Preparada para control remoto
- Boquilla de alto rendimiento
- Función de detergente: Aspiración
Equipamiento
- Varilla de medición de aceite
- Mirilla del nivel de aceite
- Preparado para la aspiración de detergente
- Dosificación RM1
- Protección contra funcionamiento en seco
- Filtro fino para agua de gran tamaño
- Depósito de reserva con válvula de flotador
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
- Motor refrigerado por agua
- Bastidor y cubierta: Acero con recubrimiento de polvo
Campos de aplicación
- Para la limpieza de equipos y vehículos
- Ideal para múltiples aplicaciones en el sector logístico y del transporte
- Ideal para aplicaciones en la industria alimentaria y química
- Para aplicaciones en centros de producción, almacenes, centros logísticos e industrias pesadas
- Limpieza de establos en el sector agrícola
- En naves de producción y talleres en los que se requiere agua caliente
- Ideal para concesionarios, empresas de alquiler de vehículos y gasolineras
- Ideal para la limpieza en el ámbito industrial, por ejemplo, para la limpieza de instalaciones de producción
- Servicio público
- Limpieza de tractores, máquinas y accesorios del sector agrícola