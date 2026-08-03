La HDS 8/18-4 St es una hidrolimpiadora estacionaria de agua caliente de alta calidad bien equipada con quemador de aceite que está diseñada para un uso continuo intensivo. El motor eléctrico de 4 polos y baja velocidad ofrece una gran potencia. La robusta bomba de cigüeñal con culata de latón ofrece una elevada presión y proporciona grandes cantidades de agua caliente. Un filtro de agua de gran tamaño protege la bomba de las partículas de suciedad. El depósito de almacenamiento de agua integrado está equipado con una protección contra la descalcificación. El detergente se aspira y se dosifica con precisión mediante una válvula. Se indica cuando el depósito de detergente está vacío. La supervisión electrónica del quemador de aceite y de toda la tecnología garantiza un alto nivel de seguridad de funcionamiento. Un intuitivo selector giratorio o un control remoto opcional facilitan el manejo. Las tareas de servicio y mantenimiento también se han diseñado para que resulten sencillas. La amplia gama de accesorios disponibles permite personalizar la HDS 8/18-4 St para una gran variedad de tareas de limpieza. El equipo puede complementarse con un manómetro y un contador de horas, una segunda unidad de dosificación del detergente y un sistema de descarga de presión.