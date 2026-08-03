Battery Power 4/25

La batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah es apta para el uso en todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V.

Autonomía interminable y gran potencia: la batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah destaca por su sencillo mecanismo de desbloqueo, que permite un uso y desmontaje rápido sin esfuerzo, y sin ningún tipo de herramienta. Para la máxima versatilidad, la autonomía del equipo puede prolongarse con baterías adicionales en función de las necesidades. El sistema de contacto y la protección contra salpicaduras de agua IPX4 garantizan un uso seguro, incluso en equipos con corrientes elevadas. Las células de iones de litio de alta calidad destacan por su potencia constante e impiden la autodescarga y el efecto memoria (pérdida de capacidad debido a la descarga parcial frecuente). Una ventaja adicional es el área Soft Touch, que logra un manejo óptimo sin deslizamientos durante el cambio de batería. Sostenible gracias a la batería compartida: la batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah es apta para todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V con sistema de baterías de recambio, también para equipos con 2 baterías.

Características y ventajas
Battery Power 4/25: Batería de recambio Kärcher Battery Power de 4 V 
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 4 V 
Apta para todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V. También para equipos con una elevada demanda de potencia y que, por tanto, necesitan 2 baterías. Con una batería adicional, el equipo dispondrá de una mayor autonomía para lograr una versatilidad y disponibilidad de uso superiores en cualquier momento. Uso sostenible y económico de la batería para distintos equipos.
Battery Power 4/25: Potentes células de iones de litio
Potentes células de iones de litio
La batería de iones de litio de 2,5 Ah garantiza una potencia constante e impide la autodescarga y el efecto memoria. Con conector de células de cobre para lograr una resistencia mínima y más potencia.
Battery Power 4/25: Protegida frente a salpicaduras de acuerdo con IPX4
Protegida frente a salpicaduras de acuerdo con IPX4
Protección óptima frente a las salpicaduras de agua, lo que la hace perfecta para su uso en interiores y exteriores. Carcasa protegida mecánicamente, frente al polvo y frente a la corrosión.
Mecanismo de desbloqueo con revestimiento suave de la empuñadura
  • Cambio de batería rápido y sencillo sin herramientas.
  • Retirada cómoda sin deslizamientos por superficies de agarre.
Sistema eficiente de gestión de la batería
  • Funcionamiento con parámetros de células óptimos para lograr el mayor rendimiento durante la carga y la descarga.
  • Protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total. 
  • Mayor vida útil de la batería.
Gestión térmica
  • El mayor rendimiento gracias a un concepto de calor residual eficiente.
Sistema de contacto seguro y de alta calidad con conector de 5 polos
  • La máxima seguridad durante el uso del equipo y durante la carga.
  • Esto se aplica también a corrientes eléctricas elevadas.
Carcasa robusta 
  • Las carcasas de las baterías Kärcher son muy resistentes a los golpes. 
Especificaciones

Características técnicas

Plataforma de batería Plataforma de batería de 4 V
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) nominal 3,6 - 3,7 - máx. 4,2
Capacidad (Ah) 2,5
Clase de protección IPX4
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 97 x 30 x 37
Battery Power 4/25
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