Autonomía interminable y gran potencia: la batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah destaca por su sencillo mecanismo de desbloqueo, que permite un uso y desmontaje rápido sin esfuerzo, y sin ningún tipo de herramienta. Para la máxima versatilidad, la autonomía del equipo puede prolongarse con baterías adicionales en función de las necesidades. El sistema de contacto y la protección contra salpicaduras de agua IPX4 garantizan un uso seguro, incluso en equipos con corrientes elevadas. Las células de iones de litio de alta calidad destacan por su potencia constante e impiden la autodescarga y el efecto memoria (pérdida de capacidad debido a la descarga parcial frecuente). Una ventaja adicional es el área Soft Touch, que logra un manejo óptimo sin deslizamientos durante el cambio de batería. Sostenible gracias a la batería compartida: la batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah es apta para todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V con sistema de baterías de recambio, también para equipos con 2 baterías.