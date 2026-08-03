Battery Power 4/25
La batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah es apta para el uso en todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V.
Autonomía interminable y gran potencia: la batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah destaca por su sencillo mecanismo de desbloqueo, que permite un uso y desmontaje rápido sin esfuerzo, y sin ningún tipo de herramienta. Para la máxima versatilidad, la autonomía del equipo puede prolongarse con baterías adicionales en función de las necesidades. El sistema de contacto y la protección contra salpicaduras de agua IPX4 garantizan un uso seguro, incluso en equipos con corrientes elevadas. Las células de iones de litio de alta calidad destacan por su potencia constante e impiden la autodescarga y el efecto memoria (pérdida de capacidad debido a la descarga parcial frecuente). Una ventaja adicional es el área Soft Touch, que logra un manejo óptimo sin deslizamientos durante el cambio de batería. Sostenible gracias a la batería compartida: la batería de recambio Kärcher Battery Power de 2,5 Ah es apta para todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V con sistema de baterías de recambio, también para equipos con 2 baterías.
Características y ventajas
Batería de recambio Kärcher Battery Power de 4 VApta para todos los equipos Kärcher Battery Power de 4 V. También para equipos con una elevada demanda de potencia y que, por tanto, necesitan 2 baterías. Con una batería adicional, el equipo dispondrá de una mayor autonomía para lograr una versatilidad y disponibilidad de uso superiores en cualquier momento. Uso sostenible y económico de la batería para distintos equipos.
Potentes células de iones de litioLa batería de iones de litio de 2,5 Ah garantiza una potencia constante e impide la autodescarga y el efecto memoria. Con conector de células de cobre para lograr una resistencia mínima y más potencia.
Protegida frente a salpicaduras de acuerdo con IPX4Protección óptima frente a las salpicaduras de agua, lo que la hace perfecta para su uso en interiores y exteriores. Carcasa protegida mecánicamente, frente al polvo y frente a la corrosión.
Mecanismo de desbloqueo con revestimiento suave de la empuñadura
- Cambio de batería rápido y sencillo sin herramientas.
- Retirada cómoda sin deslizamientos por superficies de agarre.
Sistema eficiente de gestión de la batería
- Funcionamiento con parámetros de células óptimos para lograr el mayor rendimiento durante la carga y la descarga.
- Protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
- Mayor vida útil de la batería.
Gestión térmica
- El mayor rendimiento gracias a un concepto de calor residual eficiente.
Sistema de contacto seguro y de alta calidad con conector de 5 polos
- La máxima seguridad durante el uso del equipo y durante la carga.
- Esto se aplica también a corrientes eléctricas elevadas.
Carcasa robusta
- Las carcasas de las baterías Kärcher son muy resistentes a los golpes.
Especificaciones
Características técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de batería de 4 V
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - máx. 4,2
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Clase de protección
|IPX4
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|97 x 30 x 37