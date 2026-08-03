Cuando hay arbustos o un muro que dificulten el corte del césped, debe disponerse de un equipo manejable y potente: el cortabordes Kärcher, que también llega a los lugares de difícil acceso del jardín. La bobina de hilo retorcido para desbrozadoras, adecuada para los modelos LTR 3-18 Dual y LTR 36-33 Battery, proporciona unos resultados de corte fiables e impecables. El hilo de corte retorcido permite un corte preciso y constante, ya que se reajusta de forma continua mediante la alimentación de hilo automática en la bobina de hilo. Se garantiza así un resultado de corte constantemente limpio incluso durante intervalos de trabajo prolongados. Otros puntos a favor son el funcionamiento silencioso y el cambio sencillo y sin herramientas de la bobina de hilo en pocos pasos. Y ya se puede seguir en busca de la última brizna de hierba.