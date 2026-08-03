Bobinas de hilo de 2,0 mm en un pack de tres unidades
La bobina de hilo de 2,0 mm con hilo de corte retorcido, incluida en un pack de tres unidades, proporciona unos resultados impecables en lugares de difícil acceso. Apta para los modelos LTR 3-18 Dual y LTR 36-33 Battery.
Ya sea a lo largo de las paredes de la casa o alrededor de los arbustos, en todos los jardines hay lugares de difícil acceso a los que el cortacésped no puede llegar. Para trabajar en esos recovecos se necesita un equipo pequeño, flexible y, sobre todo, potente: un cortabordes de Kärcher. Este contiene un hilo de corte girado que se reajusta constantemente mediante la alimentación automática del hilo en el carrete. Así, el hilo de corte siempre tiene la longitud perfecta en cada corte y se garantizan unos resultados de corte impecables. Cuando el hilo se gasta, se puede sustituir la bobina en pocos pasos, sin necesidad de utilizar herramientas. Y ya se puede seguir en busca de la última brizna de hierba. La bobina de hilo de 2,0 mm, incluida en un pack de tres unidades, es idónea para los modelos LTR 3-18 Dual y LTR 36-33 Battery.
Características y ventajas
Hilo girado
- Preciso, silencioso y fiable: todo ello garantizado por el hilo girado.
Alimentación automática del hilo
- El hilo de corte se reajusta automáticamente, de modo que siempre tiene la longitud perfecta.
Cambio del carrete de hilo sin necesidad de herramientas
- Con un par de sencillas operaciones se puede cambiar el carrete de hilo sin necesidad de herramientas.
Uso flexible
- Con el resistente hilo de corte se llega sin esfuerzo a los puntos más complicados del jardín.
Práctico paquete con tres unidades
- Los tres carretes de hilo incluidos garantizan una larga duración.
Especificaciones
Características técnicas
|Grosor del hilo (mm)
|2
|Longitud del hilo por carrete (m)
|3,4
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|55 x 55 x 24
Campos de aplicación
- Césped
- Bordes de césped