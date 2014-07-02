Bolsa de filtro de fieltro

Bolsa de filtro de fieltro de cinco capas extremadamente resistente para una potencia de aspiración más duradera y un elevado grado de retención del polvo.

Bolsa de filtro de fieltro extremadamente resistente con cinco capas de fieltro para una potencia de aspiración más duradera y un elevado grado de retención del polvo. Con práctico sistema de cierre para una extracción higiénica.

Características y ventajas
Fieltro de alta calidad
  • Volumen de recogida de suciedad muy alto.
  • Especialmente resistente al desgarro.
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 150 x 10
Equipos compatibles