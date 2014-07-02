Bolsa de filtro de fieltro
Bolsa de filtro de fieltro de cinco capas extremadamente resistente para una potencia de aspiración más duradera y un elevado grado de retención del polvo.
Bolsa de filtro de fieltro extremadamente resistente con cinco capas de fieltro para una potencia de aspiración más duradera y un elevado grado de retención del polvo. Con práctico sistema de cierre para una extracción higiénica.
Características y ventajas
Fieltro de alta calidad
- Volumen de recogida de suciedad muy alto.
- Especialmente resistente al desgarro.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|5
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 150 x 10