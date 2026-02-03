Para lograr un alto rendimiento: las bolsas de filtro de fieltro de 3 capas, desarrolladas a medida para la aspiradora en seco y húmedo a batería WD 1 Compact Battery, son extremadamente resistentes a la rotura y destacan por su elevada retención del polvo y una potencia de aspiración óptima. Asimismo, ofrecen el resultado perfecto en usos exigentes, como la aspiración de suciedad gruesa y húmeda. Se incluyen de serie 4 bolsas.