La boquilla de chorro de cono, gracias a su chorro de ducha especialmente suave y cómodo, es apta para la limpieza de mascotas como perros o también solo para las patas. Ideal después de un paseo, antes de que el perro entre de nuevo en el coche, en casa o en el piso. El chorro que produce la boquilla está dentro de un rango de baja presión (comparable con el chorro de un grifo de casa) y su aplicación en animales es, por tanto, absolutamente inofensiva.