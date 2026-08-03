Boquilla de chorro cónico

Limpie a su mascota fácil y rápidamente con la boquilla de chorro de cono. Se puede adaptar a la pistola de la limpiadora de presión y produce un chorro de ducha suave.

La boquilla de chorro de cono, gracias a su chorro de ducha especialmente suave y cómodo, es apta para la limpieza de mascotas como perros o también solo para las patas. Ideal después de un paseo, antes de que el perro entre de nuevo en el coche, en casa o en el piso. El chorro que produce la boquilla está dentro de un rango de baja presión (comparable con el chorro de un grifo de casa) y su aplicación en animales es, por tanto, absolutamente inofensiva.

Características y ventajas
Boquilla de chorro cónico: Chorro de cono
Chorro de cono
Chorro de ducha suave y agradable.
Boquilla de chorro cónico: Suave
Suave
Para la limpieza de perros y mascotas sensibles.
Boquilla de chorro cónico: Adaptable a la pistola
Adaptable a la pistola
Cambio fácil de boquilla.
Especificaciones

Características técnicas

Color negro
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 48 x 29 x 29
Campos de aplicación
  • Mascotas / perros