Para resultados realmente impecables: la boquilla de espuma permite añadir detergentes cuando se utiliza la limpiadora portátil OC 3 y garantiza una limpieza más profunda, eficaz y suave con una mejor distribución del detergente. Produce una potente espuma que se adhiere bien a las superficies y llega también a lugares de difícil acceso, lo cual resulta ideal para la limpieza a fondo de bicicletas, muebles de jardín y etc. La boquilla de espuma se monta directamente en la pistola. El detergente puede verterse simplemente en la boquilla de espuma. La boquilla es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.