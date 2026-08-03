Boquilla para ranuras extralarga

Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) de material ignífugo para aspirar ceniza fría. Apto para todas las aspiradoras de cenizas Kärcher de la gama Home & Garden.

La boquilla de ranuras extralarga (350 mm) está compuesta por material ignífugo y permite aspirar ceniza fría en lugares de difícil acceso como, por ejemplo, chimeneas, estufas y parrillas. La boquilla extra larga para juntas es un accesorio complementario adecuado para todas las aspiradoras de cenizas de la gama Home & Garden.

Características y ventajas
Apto para las aspiradoras de cenizas Kärcher.
Fabricada con material ignífugo
Extralarga para las zonas de difícil acceso en chimeneas, estufas cerámicas o parrillas
Especificaciones

Características técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 350 x 41 x 41
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
  • Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
  • Barbacoa