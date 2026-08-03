Boquilla para ranuras extralarga
Boquilla de ranuras extralarga (350 mm) de material ignífugo para aspirar ceniza fría. Apto para todas las aspiradoras de cenizas Kärcher de la gama Home & Garden.
La boquilla de ranuras extralarga (350 mm) está compuesta por material ignífugo y permite aspirar ceniza fría en lugares de difícil acceso como, por ejemplo, chimeneas, estufas y parrillas. La boquilla extra larga para juntas es un accesorio complementario adecuado para todas las aspiradoras de cenizas de la gama Home & Garden.
Características y ventajas
Apto para las aspiradoras de cenizas Kärcher.
Fabricada con material ignífugo
Extralarga para las zonas de difícil acceso en chimeneas, estufas cerámicas o parrillas
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|350 x 41 x 41
Campos de aplicación
- Chimeneas, hornos y otras fuentes de calor
- Barbacoa