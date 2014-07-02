Boquilla para suelos
Aprovechamiento optimizado del vapor y mayor superficie de limpieza: esta innovadora boquilla para suelos garantiza unos resultados de limpieza aún mejores. Adecuada para todos los paños para suelos disponibles.
Esta innovadora boquillla para suelos garantiza unos resultados de limpieza aún mejores. El aprovechamiento optimizado del vapor y la mayor superficie de limpieza lo posibilitan. Esta boquilla para suelos es adecuada para todos los paños para suelos disponibles. Las láminas y los nudos de retención situados en la superficie de limpieza fijan el paño en la longitud y anchura máximas. De este modo, se desprende y recoge mucha más suciedad, para lograr una limpieza aún más eficaz y profunda de suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.
Características y ventajas
Innovador mecanismo de fijación para sujetar el paño
- Fácil fijación del paño de limpieza a la boquilla para suelos.
Láminas innovadoras en la superficie de limpieza de la boquilla para suelos
- Aprovechamiento más eficiente del vapor, sin fugas.
- Mayor superficie de limpieza para lograr una limpieza aún más eficaz y más profunda.
- El paño de limpieza se fija a la boquilla abarcando la máxima superficie. Así se desprende y recoge más suciedad.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|315 x 60 x 200
Videos
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Paredes alicatadas