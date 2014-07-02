Esta innovadora boquillla para suelos garantiza unos resultados de limpieza aún mejores. El aprovechamiento optimizado del vapor y la mayor superficie de limpieza lo posibilitan. Esta boquilla para suelos es adecuada para todos los paños para suelos disponibles. Las láminas y los nudos de retención situados en la superficie de limpieza fijan el paño en la longitud y anchura máximas. De este modo, se desprende y recoge mucha más suciedad, para lograr una limpieza aún más eficaz y profunda de suelos de baldosas, piedra natural, linóleo y PVC.