Boquilla triple, 040
Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1,5.
Boquilla triple de conmutación manual. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro concentrado de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente. Conexión M 18 x 1,5.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|300
|Tamaño de la boquilla ( )
|40
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Rosca de empalme
|M 18
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3