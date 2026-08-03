Boquilla turbo, tamaño pequeño, 030
Menores pérdidas de rendimiento, mayor calidad de chorro: la nueva boquilla turbo Performance con un tamaño de la boquilla de 030 alcanza un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora.
La nueva boquilla turbo Performance (tamaño de la boquilla de 030) ofrece un poder de limpieza concentrado. Se han reducido al mínimo las pérdidas internas de rendimiento y, para ello, se ha mejorado enormemente la calidad del chorro, lo cual hace posible un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % mayor que su predecesora. Y, gracias al chorro concentrado giratorio, alcanza un rendimiento de limpieza 10 veces mayor en comparación con las boquillas de alta presión convencionales. Con boquilla cerámica y anillo de cerámica para garantizar la máxima vida útil. Para usos con un máx. de 180 bar / 18 MPa y una temperatura del agua de 60 °C.
Características y ventajas
Un rendimiento de limpieza y de superficie hasta un 50 % más elevado que el modelo anterior
- Increíble ahorro de tiempo.
Pérdidas de rendimiento reducidas al mínimo y optimización de la calidad del chorro
- Gracias al mayor efecto de limpieza, también se elimina la suciedad incrustada.
El chorro concentrado giratorio de la tobera giratoria combina las ventajas del chorro plano y del chorro concentrado
- Alto poder limpiador y, al mismo tiempo, gran rendimiento de superficie.
Boquilla cerámica y anillo cerámico
- Máxima vida útil.
Gran rendimiento de limpieza
- Eliminación rápida de la suciedad incrustada.
Especificaciones
Características técnicas
|Presión máx. (bar)
|180
|Presión (bar)
|máx. 180
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Tamaño de la boquilla ( )
|30
|Tamaño
|tamaño pequeño
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|90 x 57 x 57