El cepillo para fregado es ideal para desprender y eliminar rápidamente la suciedad más resistente, como una película pegajosa de polen en los muebles de jardín o suciedad incrustada. Su combinación de chorro a presión y cerdas garantiza también un efecto de limpieza especialmente potente, incluso para una limpieza rápida. Los campos de aplicación pueden ser, por ejemplo, muebles de jardín, bicicletas y otro equipamiento de actividades al aire libre. El cepillo se monta directamente en la pistola. Con su perfil antideslizante y su forma ergonómica, el cepillo se adapta cómodamente a la mano para un trabajo seguro y sin fatiga. Puesto que el agua solo se utiliza cuando se acciona el gatillo del equipo, el consumo de agua se puede ajustar de forma muy eficiente y según las necesidades particulares. Esto sirve, a su vez, para cuidar la batería. El cepillo para fregado es compatible con todas las limpiadoras portátiles OC 3.