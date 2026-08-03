Gracias a sus cerdas permeables, el cepillo universal que se adapta a la pistola de la limpiadora de presión desprende la suciedad resistente y al mismo tiempo la arrastra. Las cerdas suaves cuidan las superficies delicadas sin disminuir con ello el rendimiento de limpieza. El cepillo está cubierto de cerdas y, por lo tanto, es óptimo para la limpieza de superficies y también es adecuado para geometrías complejas como los espacios intermedios en las bicicletas.