Cepillo universal
El cepillo universal para una limpieza ideal con cepillo. Se adapta a la pistola de la limpiadora de presión, desprende las suciedades resistentes y protege los componentes delicados.
Gracias a sus cerdas permeables, el cepillo universal que se adapta a la pistola de la limpiadora de presión desprende la suciedad resistente y al mismo tiempo la arrastra. Las cerdas suaves cuidan las superficies delicadas sin disminuir con ello el rendimiento de limpieza. El cepillo está cubierto de cerdas y, por lo tanto, es óptimo para la limpieza de superficies y también es adecuado para geometrías complejas como los espacios intermedios en las bicicletas.
Características y ventajas
Adaptable a la pistola
- Así, una mano queda libre.
Cerdas blandas
- Elimina la suciedad resistente y la arrastra.
Cubierto de cerdas
- Para la limpieza también en lugares difíciles.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 80 x 80
Equipos compatibles
Productos actuales
Campos de aplicación
- Bicicletas
- Tienda de campaña / equipamiento de acampada
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Cochecito para niños / silla de paseo
- Juguetes / coches para niños / bicicletas infantiles
- Zapatos / calzado de senderismo
- Equipamiento deportivo (tabla de surf, kayak, tabla de paddle surf)