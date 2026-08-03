El juego de cepillos cilíndricos de dos piezas es el complemento ideal para el limpiador de terrazas PCL 4, especialmente adecuado para una limpieza a fondo y homogénea de baldosas y losas de piedra con superficies lisas y cerradas en exteriores. La suciedad superficial como el moho o el musgo se eliminan fácilmente para un resultado de limpieza de terrazas óptimo.