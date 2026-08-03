Cepillos cilíndricos para superficies de piedra PCL 4
El complemento ideal para la limpieza de terrazas y balcones es el juego de rodillos de dos piezas para el limpiador de terrazas PCL 4. Puede eliminar sin esfuerzo el moho y el musgo de las baldosas de piedra lisas en exteriores.
El juego de cepillos cilíndricos de dos piezas es el complemento ideal para el limpiador de terrazas PCL 4, especialmente adecuado para una limpieza a fondo y homogénea de baldosas y losas de piedra con superficies lisas y cerradas en exteriores. La suciedad superficial como el moho o el musgo se eliminan fácilmente para un resultado de limpieza de terrazas óptimo.
Características y ventajas
Limpieza a fondo y homogénea de superficies de piedra lisas
Material de las cerdas especialmente adaptado a la tarea de limpieza
Perfil de cepillo optimizado para la limpieza de superficies de piedra lisas
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,6
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|134 x 100 x 100
Campos de aplicación
- Terraza
- Balcón