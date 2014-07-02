Cepillos de esponja para pulido para piedra / linóleo / PVC
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Especialmente adecuados para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo.
3 cepillos de esponja para pulido para la enceradora aspiradora FP 303. Para conseguir un pulido perfecto de suelos de piedra mates, PVC o linóleo. Los cepillos de esponja para pulido han sido especialmente desarrollados para su uso en estos suelos y, gracias a sus propiedades de pulido especiales, garantizan un resultado del pulido aún mejor en suelos de piedra mates, PVC o linóleo. Basta con insertar los cepillos de esponja para pulido en el disco del equipo de pulido, y ¡a empezar!
Características y ventajas
Cepillos de esponja para pulido de microfibra de alta calidad
- Unos resultados de pulido perfectos en suelos de piedra natural mates, PVC y linóleo
- Especialmente desarrollado para el pulido de suelos de piedra natural mates, PVC y linóleo
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|3
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|125 x 125 x 15
Campos de aplicación
- Suelos de piedra natural y artificial mates