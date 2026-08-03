Cleaning cloth set RCW 2
El juego de paños de microfibras de alta calidad para el robot limpiaventanas RCW 2 garantiza un resultado de limpieza óptimo en el cuidado de ventanas y superficies acristaladas.
El kit de paños de microfibras contiene 5 pares (10 unidades) de paños de microfibras para el robot limpiaventanas RCW 2. Están especialmente diseñados para limpiar de forma fiable ventanas, espejos y todas las superficies duras y lisas de la casa. Gracias a su alta capacidad de absorción, el revestimiento elimina de forma fiable la suciedad ligera y absorbe grandes cantidades de agua y suciedad. Su colocación es especialmente sencilla gracias a su banda elástica extensible. Estos paños se colocan fácilmente sobre los discos giratorios del robot. Quedan perfectamente ajustados y no se desplazan durante el proceso de limpieza. Los paños se pueden usar por ambos lados y se pueden lavar en la lavadora a una temperatura máxima de 40 °C sin suavizante.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- La suciedad se desprende y recoge en el paño perfectamente
- Lavable en la lavadora a máx. 40 °C.
Especificaciones
Características técnicas
|Cantidad (Par)
|5
|Composición de la fibra textil
|80 % poliéster, 20 % poliamida
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|300 x 60 x 60
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Espejos