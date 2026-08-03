Con el disco de arranque giratorio para el rascador de hielo eléctrico EDI 4 se retira rápidamente y con comodidad el hielo del parabrisas. El intercambio de discos es sencillo y se puede llevar a cabo sin herramientas en un abrir y cerrar de ojos. El disco de arranque de diseño renovado se compone de 5 hojas y durante la descongelación funciona hasta a 4 dB(A) menos que la versión anterior.