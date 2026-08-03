EDI 4 replacement washer
El disco de arranque giratorio para el rascador de hielo eléctrico EDI 4 elimina incluso el hielo más resistente con sólidas cuchillas de plástico en todos los parabrisas.
Con el disco de arranque giratorio para el rascador de hielo eléctrico EDI 4 se retira rápidamente y con comodidad el hielo del parabrisas. El intercambio de discos es sencillo y se puede llevar a cabo sin herramientas en un abrir y cerrar de ojos. El disco de arranque de diseño renovado se compone de 5 hojas y durante la descongelación funciona hasta a 4 dB(A) menos que la versión anterior.
Características y ventajas
Disco de arranque giratorio con sólidas cuchillas de plástico
- El disco de arranque giratorio de plástico robusto elimina incluso el hielo más resistente con del parabrisas rápidamente y sin esfuerzo.
Cambio de disco sin utilizar herramientas
- El disco de arranque se puede cambiar rápida y fácilmente sin herramientas.
Reducción de ruido
- El disco de arranque de diseño renovado reduce el ruido en comparación con la versión anterior con 6 hojas hasta 4 dB(A).
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|109 x 109 x 16
Campos de aplicación
- Lunas del coche